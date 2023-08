La scomparsa di Nick Di Michele, Roberti: «Bellissimi ricordi con lui, sempre a disposizione dei cittadini»

CAMPOBASSO. Il presidente della Regione Molise Francesco Roberti, appresa la notizia dell’improvvisa scomparsa avvenuta in nottata del consigliere comunale del Comune di Termoli Nicolino Di Michele, ha inteso inviare le più sentite condoglianze ai famigliari.

“Ho dei bellissimi ricordi di Nick Di Michele, abbiamo condiviso cinque anni di opposizione al Comune di Termoli seduti fianco a fianco quando per lui era la prima volta che veniva eletto in Consiglio, gli riconosco una profonda onestà intellettuale. Sempre disponibile al dialogo e pronto a farsi carico delle istanze dei cittadini. Da sindaco ho apprezzato la sua collaborazione e i suggerimenti che mi indicava nell’interesse del territorio. Alla famiglia Di Michele giunga il più profondo cordoglio in questo momento di grande dolore. Ci mancherà”.