Gravina: "Nick persona coraggiosa, generosa e combattiva, sempre pronta a dare il massimo»

CAMPOBASSO. È con profonda tristezza che questa mattina Roberto Gravina ha appreso la notizia della tragica ed improvvisa scomparsa di Nick Di Michele.

“Con Nick abbiamo lavorato anche in occasione di quest’ultima campagna elettorale, fianco a fianco, con l’energia e l’entusiasmo di sempre, nonostante il momento politico non fosse dei migliori. Nick era una persona coraggiosa, generosa e combattiva, sempre pronta a dare il massimo per le cause in cui credeva", ha affermato Gravina.

"In questo momento di lutto, desidero esprimere alla moglie Mariagrazia e al figlio, alla sorella e ai familiari tutti il mio più sincero sentimento di vicinanza per questa dolorosa perdita. Ciao, Nick”.