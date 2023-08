«Sgomenti e addolorati, con Nick abbiamo condiviso tante battaglie», il ricordo di Marcella Stumpo

TERMOLI. La collega di opposizione Marcella Stumpo (Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra) si associa al cordoglio unanime per la scomparsa improvvisa e prematura di Nick Di Michele: «Collega consigliere sempre presente e attivo, protagonista di tanti anni di vita politica termolese, ci lascia sgomenti e addolorati.

Abbiamo condiviso molti punti nell’attività giornaliera, nelle commissioni consiliari e in Consiglio Comunale, nonché la lunga battaglia contro il tunnel, e anche se le posizioni non sempre coincidevano non sono mai venuti meno il rispetto reciproco e la volontà di collaborare per il bene della città.

Viene a mancare una parte importante del gruppo di opposizione, ma su tutto prevalgono il dispiacere e il dolore per questa vita stroncata all’improvviso, in solitudine.

Alla famiglia e agli amici esprimiamo la nostra vicinanza. Resterà in tutti noi il ricordo di questi quattro anni di consiliatura e delle esperienze maturate insieme».