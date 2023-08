Ciarniello sulla scomparsa di Nick: «La città di Termoli perde un amministratore scrupoloso e attento»

TERMOLI. Il presidente del Consiglio comunale Annibale Ciarniello, a sole 24 ore dall'ultima volta in cui gli ha dato parola in assise civica, si associa al cordoglio unanime per la scomparsa di Nick Di Michele: «Apprendo con grande dispiacere della scomparsa del caro Nick Di Michele, candidato sindaco alle amministrative del 2014 e del 2019 ha ricoperto sino ad oggi il ruolo di consigliere e capogruppo in maniera impeccabile. Sono sicuro di interpretare il sentimento dell'intera comunità ricordando l'impegno civile e amministrativo che Nick ha svolto in questi anni di lavoro in Consiglio comunale. Ha portato avanti con passione e determinazione le sue battaglie e le sue idee alle quali, nonostante ci trovassimo su fronti diversi, ho preso parte nell'interesse della città e dei suoi cittadini. La città di Termoli perde un amministratore, scrupoloso ed attento alle vicende che hanno interessato la nostra città.

A nome mio personale, dell'Amministrazione tutta e dell'intera comunità cittadina le più sentite condoglianze alla famiglia».