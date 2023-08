Passione politica, impegno civile e dedizione al lavoro, la storia di Nick Di Michele

TERMOLI. Passione politica, impegno civile, dedizione al lavoro. Sono le prerogative che hanno fatto apprezzare la figura di Nicolino Di Michele, due volte candidato sindaco del M5S e ora consigliere di opposizione del gruppo Termoli2024. Dopo l’esperienza alle regionali 2023, in sostegno del candidato presidente Roberto Gravina, aveva dichiarata conclusa la sua fase di rappresentante istituzionale, annunciando la non ricandidatura alle comunali 2024.

Purtroppo, il destino ha voluto interromperne il percorso così prematuramente, gettando tutti nello sconforto, in primis la sua famiglia, a soli 55 anni.

Nicolino Di Michele era nato il 19 aprile 1968 a Ururi, dopo una prima esperienza elettorale nel 2010, si era iscritto al M5S dal dicembre 2012.

Nel 2014 e' stato candidato alle amministrative del comune di Termoli in qualità di sindaco nella lista del M5S, eletto consigliere comunale;

Nel 2019 candidato alle amministrative del comune di Termoli in qualità di sindaco nella lista del M5S, eletto consigliere comunale ed eletti altri 3 consiglieri comunali;

Nella carriera nelle Fiamme argento, è stato arruolato il 3.3.1989 nel Corpo Agenti di Custodia (ora Polizia Penitenziaria), Nel 1995 Concorso per Sovrintendenti; poi Ispettore, poi Commissario.

Attualmente, in qualità di Commissario di Polizia Penitenziaria svolgeva l’incarico di Comandante di Reparto e Responsabile Nucleo Operativo degli Istituti Penitenziari di Parma, attività svolta in precedenza presso altri istituti penitenziari della penisola.

Nel corso della carriera ha ricoperto numerosissimi incarichi all’interno della Amministrazione Penitenziaria, Docente presso le scuole del Corpo; esperienza decennale in qualità di Rspp; lunga esperienza internazionale Onu in missione di Peace Keeping Operations; membro di commissioni dipartimentali; Istruttore di Protezione Civile;

Aveva una laura triennale in Scienze Giuridiche e una laurea Magistrale in Giurisprudenza; Master di II livello in Diritto Penitenziario e Costituzione;

Tra i riconoscimenti,

Dichiarato vittima del dovere per grave incidente occorso in Kosovo in missione di Peace Keeping Operations (Onu) nel 2002;

Insignito della medaglia Onu e onorificenze del Corpo di Polizia Penitenziaria e organismi civili.

Come passione, per 10 anni dal 2006 al 2016 in qualità di attore ha fatto parte della compagnia teatrale “Laltrotheatro” del maestro Ugo Ciarfeo.