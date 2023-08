«Immenso dolore per la scomparsa di Nick, se ne va un caro amico e appassionato politico»

TERMOLI. Da poche settimane avevano intrapreso un secondo sentiero comune, quello dell'associazione "Schierarsi" di Alessandro Di Battista, la coordinatrice della Piazza di Termoli, Mariella De Filippis, che già si era candidata a sostegno della battaglia da sindaco che aveva sostenuto nel 2019, esprime il profondo cordoglio per la morte dell'amico Nick Di Michele.

"Apprendiamo con profondo dolore della improvvisa perdita di Nick Di Michele, consigliere comunale di Termoli, che con passione e determinazione si è sempre battuto per le cause in cui credeva. L'associazione Schierarsi, con la Piazza di Termoli è vicina alla famiglia in questo momento di lutto. Personalmente, sono immensamente addolorata per la scomparsa di Nick. L'ho sempre fermamente sostenuto e con lui ho condiviso tante battaglie. Oggi se n'è andato un caro amico, oltre che uno stimato e appassionato politico".