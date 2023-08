Don Benito ricorda Nick: «Grave perdita per la comunità, era un poliziotto dal volto umano»

Don Benito Giorgetta ricorda Nicolino Di Michele

TERMOLI. Abbiamo condiviso con lui una esperienza straordinaria nel carcere di Parma, dove ci accolse Nick Di Michele lo scorso 4 ottobre, don Benito Giorgetta ha ricordato la figura del consigliere comunale e comandante della Polizia Penitenziaria nel carcere ducale.

«Una notizia che lascia l'amaro in bocca e lascia il cuore un po' arido, perché notizia della morte di un 55enne, quindi una sciagura dal punto di vista anagrafico soprattutto dal punto di vista amicale, dal punto di vista professionale, dal punto di vista di quello che lui è stato per la città di Termoli, mi sono premurato di telefonare immediatamente all’ispettore generale dei cappellani d’Italia, che si è reso presente e partecipe.

Anch'io ho un ricordo profondamente grato alla sua memoria dal punto di vista dell’amicizia, perché mi onorava della sua amicizia, scherzavamo, ridevamo.

Ricordo quando era presente nel carcere di Larino ogni volta che io entravo di solito per il mio volontariato, mi fermavo sempre a parlare con lui, ricordo e testimonio che conosceva i detenuti uno ad uno e di ognuno sapeva la sua storia, sapeva i suoi problemi, quindi diciamo un uomo, un poliziotto Penitenziario dal cuore umano, dal volto umano, perché si interessava le vicende personali dei singoli detenuti. Certamente è una grave perdita per la città, per la professione che esercitava e per il circuito di amici che aveva attorno a sé».