Il presidente della Provincia Orazio Civetta esprime cordoglio per la morte di Nick Di Michele

CAMPOBASSO. Il presidente della Provincia di Campobasso, Orazio Civetta, esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Di Michele per la scomparsa del collega amministratore locale, Nicolino.

«Abbiamo conosciuto Nick Di Michele per le sue battaglie e per il suo attaccamento al territorio.

Anche grazie al suo impegno da consigliere comunale e in politica era estremamente legato al suo territorio, sempre pronto a scendere in campo per difendere le proprie idee.

Alla famiglia giungano il cordoglio per la grave perdita da parte di tutta l’amministrazione provinciale».