«Voglio far rifiorire nel mio cuore i ricordi con te di quegli otto mesi di campagna elettorale»

TERMOLI. «Dinanzi alla morte non c'è incomprensione che tenga, perché non siamo nulla su questa terra.

Voglio far rifiorire nel mio cuore i ricordi con te di quegli otto mesi di campagna elettorale, iniziati già nell'ottobre del 2018, dove, una volta finite le lezioni all'università, correvo da Campobasso a Termoli per raggiungere la sede del Movimento 5 Stelle, per scrivere, insieme a tutto il gruppo, i punti fondamentali del programma elettorale per le amministrative del 2019. È stato per me uno dei periodi più belli della mia vita, dove ad occhi aperti e col cuore in mano sognavo il colpaccio elettorale per contribuire con te come sindaco ad una vittoria che sarebbe stata rivoluzionaria per la nostra città.

Il destino ha cambiato tutte le carte in tavola, facendo sorgere quelle incomprensioni dettate dalla voglia, di tutti gli attivisti, di arrivare ad un sogno, quello di migliorare, con l'azione politica, il volto della nostra comunità.

È con questa foto e con questo messaggio che vorrei ricordarti Nick. È con questo messaggio che ti dico addio. E se c'è un qualcosa dopo la vita, spero allora che questo messaggio possa arrivarti fin lassù.

Profondamente rattristato, porgo le mie più sentite condoglianze a tutta la famiglia».

Andrea Piero Capecce