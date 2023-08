Occhi rivolti al cielo per ammirare il bacio tra il "Signore degli Anelli" e la "Blue Moon"

TERMOLI. Il mese di agosto sta per concludersi e per chi ama osservare il cielo ci attende un evento astronomico raro, poeticamente descritto come il bacio tra il pianeta Saturno e la Superluna Blu: la più luminosa dell'anno.

Infatti, nella notte fra il 30 e il 31 agosto accanto alla nostra affascinante "Blue Moon" troveremo il gigante gassoso con i suoi anelli.

Per trovare il satellite sarà sufficiente rivolgere lo sguardo a Est.

Quando si parla di "Superluna Blu", ci si riferisce alla seconda Luna piena del mese. Si tratta di un evento poco comune, decisamente più raro delle Superlune, che invece si verificano 3-4 volte all'anno. Il fenomeno si verifica ogni 10-20 anni circa e la prossima sorgerà nel 2037.

Il nostro satellite non assumerà nessuna colorazione bluastra: infatti solo in rarissime condizioni atmosferiche, indipendentemente dalla sua fase, la luna potrebbe risultare di un colore leggermente bluastro o verdastro.

Circola una storia che forse potrebbe spiegare l'origine di questa definizione. Nel 1883 il vulcano Krakatau eruttò con una potenza senza precedenti, uccidendo qualcosa come 36.000 persone. L’anidride solforosa e la cenere riempì l’aria, facendo sembrare la luna blu poiché le particelle bloccavano la luce rossa, senza filtrare altre tonalità.

Molto probabilmente questo evento potrebbe aver rappresentato l'origine del nome, che venne successivamente scelto per definire questo particolare fenomeno.

Insomma, non sarà una luna di colore blu, come il nome sembra suggerire, ma avrà la classica sfumatura grigio perla. La vedrai però molto più luminosa del solito, perché transiterà a "soli" 357.344 km dalla Terra.

Se il cielo rimane sereno, non sarà complicato poter ammirare la luna nel firmamento e magari regalarsi anche qualche suggestiva fotografia, in ogni caso la visione sarà disponibile anche in streaming.

Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project, offrirà l’opportunità di ammirare l’evento su YouTube:

La partecipazione è gratuita, basterà accedere a questo link:

https://www.youtube.com/live/TpX_G3pYPV8?feature=shared

L'invito è quindi quello uscire e di godere di queste ultime serate estive e volgere lo sguardo al cielo per ammirare il bacio tra il "Signore degli Anelli" e la "Blue Moon", magari cercando un luogo in cui la presenza di luci artificiali sia ridotta per aumentare la visibilità del fenomeno, ma per ammirare i dettagli di Saturno è sempre preferibile dotarsi almeno di un buon binocolo.