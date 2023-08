Cercasi responsabile del reparto di Urologia, parte l'avviso interno dell'Asrem

TERMOLI. Le dimissioni del dottor Giuseppe Zappia dal reparto di Urologia dell’ospedale San Timoteo sono state al centro delle cronache estive, così come della responsabile Alessandra Di Lallo, che ha conservato l’incarico per poche settimane, ricevendolo il 7 luglio e dimettendosi a sua volta il 31 luglio scorso, per tornare con l’autorizzazione dell’Asrem in servizio al Cardarelli dal 16 agosto.

Ora, la stessa Asrem corre ai ripari, pubblicando un nuovo bando per la nomina del responsabile del reparto, attraverso un avviso interno. In più sperano che lo stesso Zappia torni sui suoi passi.

L'AVVISO INTERNO

«L’avviso interno è rivolto a tutti i dirigenti medici, con rapporto di dipendenza con l’Asrem, in possesso dei seguenti requisiti:

- Attività professionale non inferiore a 5 anni.

- Esperienza almeno triennale nell’attività oggetto dell’avviso.

Gli interessati dovranno far pervenire la propria istanza esclusivamente al seguente indirizzo Pec: asrem@pec.it, entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito aziendale.

Per il conferimento dell’incarico, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Aziendale, l’Asrem procede sulla base di una valutazione comparativa delle esperienze di studio e professionali risultanti dal curriculum vitae nonché delle attitudini dei dirigenti stessi e dovrà tenere conto:

- delle valutazioni riportate in base alle modalità di verifica previste dalle previsioni contrattuali in materia;

- della natura e caratteristiche delle funzioni ed attività da svolgere;

- della professionalità richiesta;

- delle attitudini personali e capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche

nella professione di competenza che all’esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende;

- delle esperienze documentate di studio, ricerca o professionali presso istituti di rilievo nazionale/ internazionale;

- dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati.

Per eventuali chiarimenti rivolgersi al funzionario Manuela Musenga (tel. 0874409838)».