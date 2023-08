Premio "Fratelli del Mare 2023" conferito al comandante Nicola Della Porta

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Ancora sugli scudi la famiglia Della Porta, ma non in ambito politico, bensì in quello marittimo. Al comandante Nicola Della Porta è stato conferito, a Gallipoli, è stato conferito ieri il premio "Fratelli del Mare 2023", giunto alla 27esima edizione.

Il riconoscimento viene assegnato dal locale gruppo dell'Anmi, l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia.

Manifestazione caratteristica e quasi unica nel panorama delle manifestazioni che costituisce un riconoscimento alla bontà, alla solidarietà ed all’eroismo di tante persone, a volte importanti, ma spesso umili e sconosciute, che mettono a rischio la loro vita per salvare quella di altri; ovvero s’impegnano concretamente con spirito di sacrificio a migliorare l’esistenza del loro prossimo ed a volte di intere comunità. Il “Premio” gode ormai di una vasta risonanza a livello nazionale ed internazionale.

Nel corso degli anni abbiamo avuto l’onore di ospitare e premiare alte cariche dello Stato e di altri Corpi come: ambasciatori, sindaci, militari, registi, fondatori di organizzazioni umanitarie, studiosi, ricercatori ma anche singole persone che non ricoprono ruoli importanti ma nello stesso tempo si rivelano dei grandi personaggi per il coraggio e l’eroismo dimostrato. Non è quindi un “Premio” all’apparenza o per spettacolo ma un vero riconoscimento alla grandezza dell’uomo quando vuole essere tale.

«Coerenti con tale impostazione, avendo avuto delle segnalazioni da parte del nostro Socio Benemerito Attilio Caroli, il Comitato del Premio ha accettato all’unanimità di assegnare il Premio Fratelli del Mare con la seguente motivazione: “…al di là dell’amore per il mare quello che colpisce e suscita orgoglio e ammirazione, è soprattutto la sua semplicità il suo altruismo. Non ama raccontare le sue gesta che compie durante tutti questi anni trascorsi sul mare, il salvamento e rimpatrio di 14 connazionali (Piloti e Sommozzatori) dalla Base di Mellitah (Libia) durante il conflitto del 2010 prima del bombardamento da parte della coalizione Nato (Italia – Francia –Gran Bretagna), dopo 58 ore di navigazione interrotta e senza riposare attraccava con il suo Supply Vessel Capo Faro (Augusta Offshore) nel porto di Augusta, sani e salvi tutto l’Equipaggio e i nostri connazionali. Questa e una delle tante imprese che tiene scritte, in assoluto segreto, nel suo diario personale. La sua vita da vero marinaio la vive con impegno, passione, spirito di sacrificio, generosità. Grazie Comandante Nicola Della Porta. Buon vento».

Il premio è stato consegnato nell’ambito della cerimonia svoltasi a Gallipoli ieri sera, martedì 29 agosto, alle ore 20, presso la sede del locale Gruppo Anmi, sul Lungomare Marconi 3. Un riconoscimento dall’alto significato morale e simbolico, come hanno sottolineato nella lettera di invito il presidente del comitato Enrico Tricarico e il presidente del gruppo Anmi Carmelo Scorrano.