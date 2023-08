“Sostegno alla forestazione e all’imboschimento”, la Regione proroga i termini

CAMPOBASSO. L’assessorato alle Politiche agricole della Regione Molise rende noto che, con determinazione del direttore del 2^ Dipartimento n. 73 del 29-08-2023, sono stati prorogati al 16 ottobre 2023 i termini per la presentazione della domanda per l’adesione al bando relativo alla Misura 8, Sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione-all’imboschimento” del Programma di Sviluppo Rurale Molise 2014-2022, approvato con determina n. 41 del 26.05.2023.

L’intervento prevede un sostegno per la realizzazione di interventi di imboschimento di superfici agricole e non agricole e per la creazione di aree boscate e si prefigge l’obiettivo di attuare una gestione sostenibile dei sistemi forestali e di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, quali i fenomeni di desertificazione e gli eventi estremi.

Sono destinatari: i singoli possessori di terreni agricoli, i singoli possessori terreni in affitto, le aziende agricole. La dotazione finanziaria del bando è pari a 1,5 milioni di euro. L’intensità dell’aiuto per i costi di impianto è pari al 90% del costo dell’investimento ammissibile.