Le vie del mare: il veliero Jancris porta il BlueTour al porto di Termoli

BlueTour 2023: lo skipper-scrittore Alfredo Giacon (associazione Jancris)

TERMOLI. La costa adriatica molisana nella “rotta del mare” di BlueTou, con l’imbarcazione Jancris. Nel pomeriggio di lunedì scorso, in porto, l’incontro organizzato dall’Azienda autonoma di soggiorno e turismo del Molise con lo skipper-scrittore Alfredo Giacon.





Presenti il comandante del Porto Sergio Mostacci, lo chef Giorgio Sprocatti del ristorante Pesce Nostrum, diversi operatori del comparto. L’Aast è stata rappresentata da Remo Giandomenico e presenti anche Maurizio Varriano e Lino Rufo, che ha eseguito alcuni brani accompagnati dalla sua inconfondibile chitarra. La Fonderia Marinelli ha donato una campana dedicata a scoperta d’America allo skipper mentre l’artista Fredy Luciani omaggia Giacon e il comandante del porto Mostacci con un dipinto dedicato al mare. Per Giacon, che metteva piede in Adriatico dopo quasi 5 lustri: «Fondamentale la tutela del mare, risorsa importante per la nostra vita e oggi minacciata dai cambiamenti climatici e dall’inquinamento. C’è necessità di un impegno di tutti».





In rappresentanza delle istituzioni locale e provinciale il bi-consigliere Vincenzo Sabella. Giacon è arrivato a Termoli, prima tappa dell’Adriatico per il BlueTour 2023 a cui l’Aast ha aderito. La città è inserita nelle rotte del mare per dare impulso al turismo nautico. Esso ha lasciato le coste del Tirreno per chiudere in bellezza questo entusiasmante viaggio alla scoperta del patrimonio blu italiano, rivolgendo un saluto all’Adriatico, sostando a Termoli. Lo Jancris, protagonista del lungo tour, ha veleggiato lungo le coste del Mar Tirreno, sostando in alcuni dei porti più belli della costa tirrenica partendo a giugno da Lerici in Liguria, per arrivare a Termoli e chiudere questa esperienza salutando il Mar Adriatico, in una sorta di passaggio di testimone tra i due mari, uniti dalla grande casa del Mediterraneo. Bluetour è partito da Lerici il 21 giugno 2023, ed ha fatto tappa a Riva di Traiano (costa laziale), Ostia (Roma), Acciaroli (Campania), Marina Carmelo e Villa San Giovanni (Calabria), Messina (Sicilia), Roccella Ionica (Calabria) ed approda ora a Termoli.

Galleria fotografica