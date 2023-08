Rientrato in tarda serata il feretro di Nick, vescovo e don Benito celebrano i funerali

TERMOLI. Il giorno più lungo, quello dell'attesa dell'ultimo saluto, per Nicolino Di Michele. Tutti lo chiamiamo Nick, per affetto. Affetto che è stato dimostrato e palesato in questi giorni così tristi.

Il feretro del 55enne consigliere comunale e commissario della Polizia penitenziaria è rientrato nella tarda serata di ieri da Parma e stamani, dalle 8.30, ci sarà l'apertura della camera ardente, alla casa funeraria Iovine, in via Egadi, a Termoli.

Funerali, come anticipato già martedì scorso, alla chiesa di San Francesco dalle 16.

A celebrarli saranno il vescovo Gianfranco De Luca e don Benito Giorgetta, su espressa richiesta della famiglia.