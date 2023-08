Anno scolastico 23-24, Usr Molise: “Tutto pronto per iniziare con regolarità”

CAMPOBASSO. Il nuovo anno scolastico 2023/2024 può cominciare con regolarità e senza criticità. Le procedure organizzative che riguardano l’assunzione dei docenti, del personale ATA, e l’assegnazione delle cattedre annuali si sono concluse positivamente. Lo comunica il Dirigente dell’Ambito territoriale di Campobasso e Isernia dell’USR Molise, Dott.ssa Marialuisa Forte, alla luce del lavoro svolto, a partire dall’inizio di questa estate, dall’intera struttura amministrativa dell’Ufficio Scolastico Regionale, insieme a quella dei due Ambiti territoriali provinciali di Campobasso e Isernia.

Riparte, dunque, la macchina organizzativa della Scuola molisana in attesa dell’avvio delle lezioni il prossimo 14 settembre.

Il 25 agosto scorso si è conclusa anche la procedura di candidatura per la selezione del nuovo Dirigente regionale che prenderà il posto della Dott.ssa Anna Paola Sabatini, attualmente alla guida dell’USR Lazio. Si attende, ora, la nuova nomina per il Molise che sarà effettuata direttamente dai vertici del Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’Ufficio Scolastico Regionale ha realizzato e pubblicato anche il nuovo “Report sui numeri della scuola molisana 2023-2024” con i dati statistici aggiornati al 30 agosto 2023. Il Report è scaricabile nella sezione “Open Data” del sito web dell’USR: https://www.miur.gov.it/web/molise/open-data.

In Molise sono presenti 52 Istituzioni scolastiche principali, sede di direttivo: 50 Istituzioni scolastiche e 2 Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA). Nella provincia di Campobasso si contano 39 istituti principali, mentre nella provincia di Isernia 13 istituti.

Delle 52 istituzioni statali si hanno:

28 istituti comprensivi;

2 CPIA

22 tra istituti secondari di II grado e istituzioni educative.

Nel dettaglio, per l’a. s. 2023/2024 si hanno complessivamente 10 istituti omnicomprensivi: 8 nella provincia di Campobasso e 2 nella provincia di Isernia.

LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PARITARIE IN MOLISE

Il sistema nazionale di istruzione è composto dalle scuole statali e dalle scuole paritarie, ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62. Si riporta, di seguito, il numero di istituzioni scolastiche paritarie per l'a. s. 2023/2024, con suddivisione per provincia e per ordine scolastico.

ALUNNI E CLASSI

Per l’a. s. 2023/2024 risultano in Molise 34.398 alunni, di cui 1.374 con disabilità, suddivisi in 2.030 classi.

Nel dettaglio, la distribuzione per la regione Molise per livello scolastico degli alunni, delle classi e degli alunni con disabilità è la seguente:

In Molise, per gli istituti di secondo grado, il 56,18% delle studentesse e degli studenti frequenterà un liceo, il 30,24% un istituto tecnico e il 13,59% un istituto professionale.

PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

IMMISSIONI IN RUOLO

Le immissioni in ruolo per l’a.s. 2023/2024 sono un totale di 109 (reclutamento da Graduatorie di merito, Graduatorie ad esaurimento, Graduatorie provinciali di supplenza).

I posti per gli incarichi annuali a tempo determinato sono i seguenti:

Campobasso: 644 posti.

Isernia: 194 posti.

Per quanto concerne i Personale Educativo per l’a.s. 2023/2024 sono stati immessi in ruolo n. 2 educatori da GM e da GAE.

POSTI DEL PERSONALE DOCENTE

I posti in Organico di Fatto sottoindicati rappresentano un dato in via di aggiornamento da parte degli Uffici periferici.

PERSONALE ATA

Per quanto riguarda il personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario (ATA), nella regione Molise per l’a. s. 2023/2024 si registrano le seguenti immissioni distinte per profilo e provincia.

In seguito alle immissioni in ruolo del personale ATA, sono stati assegnati gli incarichi annuali a tempo determinato dalle Graduatorie provinciali disponibili:

n. 48 per l’Ambito Territoriale di Isernia;

n. 111 per l’Ambito Territoriale di Campobasso.

Date le 52 istituzioni scolastiche, sedi di direttivo (presenti per l'a. s. 2023/2024), si ha la situazione sotto prospettata per quanto concerne i Dirigenti Scolastici e I DSGA.

INCARICHI DS E DSGA

Nella pagina https://www.miur.gov.it/web/molise/reclutamento-ds del sito dell’USR Molise sono presenti tutte le informazioni relative all’assegnazione degli incarichi di reggenza e alle titolarità nelle singole scuole per l’a.s. 2023/2024.