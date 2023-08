Ricordo e preghiera per Nick Di Michele nella benedizione di don Benito alla camera ardente

TERMOLI. Atmosfera di grande commozione questa mattina alla casa funeraria Iovine, dove poco prima delle 9, appena ultimata la composizione della sala Caravaggio, in via Egadi, è stato esposto il feretro del 55enne Nicolino Di Michele, l'amico Nick, scomparso prematuramente a causa di un malore nella notte tra lunedì e martedì scorsi. Sulla bara un tricolore e il berretto di agente della Polizia penitenziaria.

Alla presenza dei familiari più stretti, di amici e colleghi del gruppo istituzionale Termoli2024, a rendere omaggio a Nick anche il direttore del carcere di Larino e la Polizia penitenziaria frentana.

La benedizione è stata affidata a don Benito Giorgetta, che assieme al vescovo Gianfranco De Luca, oggi pomeriggio, dalle 16.30, celebrerà i funerali del consigliere comunale. Don Benito ha ricordato come fosse stimato in ogni ruolo che avesse ricoperto, ma anche l'importanza della sfera affettiva e personale. Il parroco di San Timoteo, amico stretto di Nick, ha richiamato le parole di Sant'Agostino. Enorme l'afflusso di gente alla casa funeraria per tutta la mattina, a testimonianza di quanto fosse benvoluto.