San Timoteo, «Parole, idee e buona volontà da tradurre in azioni tangibili»

TERMOLI. Sono oltre 7.500 gli utenti social che hanno deciso di aderire al gruppo Facebook "Salviamo l'ospedale San Timoteo di Termoli". Numeri che sono anche una risposta indiretta a chi muove critiche, dubbi e perplessità rispetto alla natura di queste iniziative.

Nel "certificare" il livello di iscrizioni raggiunto, l'amministratore Andrea Montesanto tiene alta l'attenzione sul tema sanità pubblica nel nostro territorio, delineando quella che sarà resa nota come una vera e propria piattaforma programmatica.

«Continua il ciclo negativo dell'ospedale San Timoteo. È arrivato il momento di avanzare al livello successivo. È ormai evidente che ogni settimana assistiamo al familiare ritornello di dimissioni, nuovi bandi e ripari dell'ultimo minuto. Questo ciclo senza fine non solo non risolve il problema, ma crea amarezza tra coloro che hanno fondato e si sono uniti al gruppo con tanta speranza e passione. Nonostante il gruppo sia nato solo pochi mesi fa, è chiaro che il suo impegno e la sua volontà di vedere il San Timoteo come una volta, sono già evidenti. Ma deve essere chiaro a tutti... che oltre 7500 persone non sono disposte a vedere il San Timoteo affrontare la chiusura totale o parziale! Ho programmato nei prossimi giorni un post per delineare gli obiettivi da perseguire, sviluppato partendo proprio dalle vostre proposte che ho ricevuto in questi mesi. È fondamentale che la nostra determinazione sia chiara a tutti e che le azioni intraprese siano mirate e decise. La chiave ora è tradurre le parole, le idee e la buona volontà, in azioni tangibili. Il cambiamento richiede tempo, ma è possibile quando si agisce con determinazione e unità».