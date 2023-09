Al mare di settembre: «Puntiamo sui weekend per recuperare le presenze perse a giugno»

Il mare di settembre sulla spiaggia di Termoli

TERMOLI. Primo giorno di settembre e si sa, con la scuola ormai quasi alle porte, la stagione balneare si avvia al crepuscolo, ma non è ancora conclusa. L'ordinanza balneare che da due anni prevede aperture obbligatorie anche nel mese che fa da cerniera tra estate e autunno ha visto destagionalizzare anche il turismo balneare e l'auspicio è di avere un meteo stabile, anche per recuperare presenze perdute a giugno, a causa del maltempo. Abbiamo interpellato il presidente del Sib-Confcommercio Molise, Domenico Venditti, a nome della categoria.





"Oggi primo settembre inizio della bassa stagione. Il tempo le condizioni meteo di questo primo weekend di settembre sono buone e siamo fiduciosi che, magari, chi aveva organizzato le vacanze a giugno e poi le ha dovute annullare a causa delle condizioni meteo, possa recuperare eventualmente in queste due settimane di settembre, anche se le scuole, purtroppo, riaprono il 14 qui a Termoli e addirittura il 4 in alto Molise, come Bojano. Sarebbe sicuramente da rivedere questo, le aperture delle scuole e cercare di posticiparle il più possibile". In effetti, nel centro matesino la partenza anticipata servirà a recuperare i giorni della settimana corta che diversamente si sarebbero dovuti fare di lezione nelle festività pasquali o natalizie.





"Eventualmente il meteo sarà positivo nel mese di settembre si può lavorare discretamente, almeno nei weekend - prosegue Venditti - oggi primo settembre, comunque, si nota la differenza, il calo tra i giorni passati anche con un po' di vento e le condizioni un po' instabili. Sono in partenza i vacanzieri della settimana dopo del Ferragosto e, attendiamo quelli di settembre".

Le previsioni parlano di un aumento delle temperature, fino a superare - anche se di poco - le medie stagionali, già questa mattina erano quasi 26 i gradi registrati sulla costa. Un quadro che dovrebbe perdurare fino alla metà della prossima settimana, almeno.

