Isole Tremiti, segnalamenti marittimi per manutenzione straordinaria

ISOLE TREMITI. Manutenzione straordinaria segnalamenti marittimi di perimetrazione dell’Area Marina Protetta delle Isole Tremiti.

Il capitano di fregata, capo del circondario marittimo e comandante del porto di Termoli rende noto che i segnalamenti marittimi di perimetrazione dell’Area marina protetta delle Isole Tremiti, come meglio individuati nei sottonotati stralci cartografici, dalla data del 4 settembre 2023, in ore diurne, e per una durata stimata di giorni 30 (trenta), saranno interessati da lavori di manutenzione straordinaria ad opera della ditta Prisma s.r.l. mediante l’utilizzo di:

unità navale Motopontone INMARE iscritto al n° TM 193;

motobarca BEAM iscritta al n° NA11026;

battello pneumatico denominato GIULIO iscritto al n° 5CS627;

n° 3 operatori subacquei.

Lo specchio acqueo nel periodo e nella fascia oraria e durante le attività in preambolo citate, è interdetto alla navigazione ed alla sosta di tutte le unità navali nonché allo svolgimento di ogni altra attività connessa con l’uso del mare, sia di superficie che subacquea, per un raggio non inferiore a 100 metri dai punti di coordinate sopramenzionati.

Sono esclusi da tale divieto le unità navali militari dello Stato, quelle interessate ai lavori, nonché le unità connesse ai servizi portuali.

Sarà cura della Società operante, nel periodo in cui verranno svolte le citate attività, segnalare opportunamente la propria posizione, nonché lo specchio acqueo interessato dai lavori.

I comandanti/conducenti di unità navali in genere, in transito in prossimità del citato specchio acqueo dovranno, secondo perizia marinaresca, transitare al di fuori della suddetta distanza di sicurezza ed alla minima velocità consentita per il governo in sicurezza dell’unità ed evitare di creare movimenti ondosi che possano disturbare lo svolgimento dei lavori.

Gli operatori della ditta incaricata delle lavorazioni, oltre ad attenersi a quanto previsto dall’ordinanza n. 34/2020 in premessa citata, devono:

- adottare ogni precauzione atta a garantire la sicurezza durante le operazioni, con particolare riguardo alle fasi di immersione;

- effettuare gli interventi esclusivamente nelle zone sopra indicate;

- prima dell'inizio delle operazioni, prendere giornalmente visione e/o conoscenza degli "Avvisi ai Naviganti" e dei "Bollettini Meteo";

- eseguire i lavori esclusivamente in ore diurne e in presenza di condizioni meteo marine favorevoli e buona visibilità ed interromperli in caso di precarie condizioni di visibilità o avverse condimeteo tali da non garantire la sicurezza degli operatori e della navigazione;

- comunicare giornalmente alla Capitaneria di porto di Termoli ed alla Delegazione di Spiaggia delle isole Tremiti, l'inizio e le fine dei lavori di immersione;

- esporre i segnali prescritti dal Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG - ratificata con legge 27/12/1987, nr. 1085);

- prestare particolare attenzione ad eventuali unità in transito che dovessero avvicinarsi alle zone di lavoro provvedendo a comunicare con le stesse e/o, se del caso, ad emettere appositi segnali ottico-acustici per attirare l'attenzione ed invitarle ad allontanarsi;

- mantenere sempre personale in servizio di vedetta al fine di segnalamenti relativi al transito di eventuali unità navali;

- adottare ogni utile accorgimento atto a prevenire possibili incidenti e/o inquinamento marino interrompendo immediatamente gli stessi, al verificarsi di tali eventi;

- tempestivamente comunicare il termine delle immersioni nonché, l'avvenuta messa in pristino stato nei luoghi, ovvero rimozione di ogni materiale/mezzo utilizzato nell'area interessata dalle attività di immersione;

- prestare durante le operazioni, la massima attenzione nell'eventuale recupero di oggetti che potrebbero rivelarsi residuati ordigni bellici.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’Ufficio, l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/termoli./ordinanze-e avvisi, nonché opportunamente diffusa tramite gli organi di stampa/informazione.