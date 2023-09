Da stasera postazione del 118 senza medici a Montenero, «Dalle parole al nulla!»

MONTENERO DI BISACCIA. Lo spauracchio è diventato realtà. Pur in assenza di comunicazioni ufficiali, agli enti locali interessati, da stasera e per tutto il mese di settembre alla postazione del 118 di Montenero di Bisaccia ci sarà solo l'ambulanza India, quella demedicalizzata, insomma. Presenti infermiere e soccorritori. Un provvedimento assunto per garantire continuità notturna nella presenza dei medici alla postazione del 118 di Termoli.

In merito strali giungono dall'avvocato Enzo Iacovino: «Dalle parole al nulla! La politica delle promesse elettorali sta continuando a dare i suoi frutti. Da oggi 1° settembre 2023 la postazione di 118 di Montenero di Bisaccia sarà demedicalizzata secondo quando stabilito dai turni di servizio inviati dall'Asrem. Ciò significa che da questa sera, durante i turni notturni, i sindaci di Tavenna, Mafalda, Montenero di Bisaccia e Petacciato avranno disponibile per i loro cittadini solo una ambulanza 118 India (ovvero con la sola presenza dell infermiere, Dell autista volontario e del soccorritore volontario).

Nei codici di intervento più gravi potrà intervenire la prima ambulanza medicalizzata futile per tali paesi che potrà essere quella di Termoli (che già serve Termoli, Guglionesi, San Giacomo degli Schiavoni, Portocannone e Campomarino). Che dire! Complimenti ai politicanti e a chi ha creduto nelle chiacchiere! Adesso cercate di non stare male e fornitevi di un manuale di primo soccorso, così magari vi confrontate adeguatamente con l’infermiere sul da farsi! E mi raccomando: quando incontrate i vostri parlamentari e consiglieri regionali di riferimento continuate pure a farvi dare pacche sulle spalle!»