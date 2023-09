Quant'è bella Termoli: un Drone per passione cattura la nostra città

Termoli dall'alto: le immagini col Drone di Roberto D'Antino

TERMOLI. Ci sono immagini e paesaggi, skyline e panorami che rubano il cuore e lo sguardo. Lo ammettiamo, non siamo neutrali. Innamorati della nostra città, di Termoli. Sarà per questo che ci adiriamo non poco quando non la vediamo splendere in tutto il suo potenziale.





Negli scatti e nelle riprese di Roberto D’Antinio, 52enne dipendente dello stabilimento Stellantis, campobassano di nascita e termolese d’adozione, si valorizza tutto questo. Ha voluto condividerle con voi, cari lettori e ne siamo ben lieti.





Sposato, con una figlia di 17 anni, riesce a catturarne tutta la bellezza.

«Mi diletto in queste riprese e foto panoramiche con il mio Drone un DJI MINI 2 – ci fa sapere Roberto - lo faccio solo ed esclusivamente per hobby, non è da molto tempo devo fare ancora esperienza, ma aspetto molto importante, volo in sicurezza e a norma, con assicurazione e patentino A1 e A3 conseguito all'Enac, anche se per questo tipo di Drone il patentino non occorre perché è al di sotto dei 250 grammi di peso, ma ho preferito prenderlo ugualmente per avere una maggiore informazione e per capire dove è consentito volare, perché non in tutti i luoghi è possibile, come ad esempio sulle zone sensibili, siti militari, assembramenti di persone e parchi».





Ammiriamo assieme queste splendide sequenze e magari, nel nostro agire quotidiano, riflettiamoci, rispettando al meglio il territorio e quello che ci offre.





Galleria fotografica