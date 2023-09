IT-Alert: in Molise il test sul sistema di allarme pubblico fissato al 19 settembre

TERMOLI. Cambiamenti climatici e rischi derivanti dal maltempo e dalle calamità naturali: la Protezione civile ha messo a punto "IT-alert", un nuovo sistema di allarme pubblico per l'informazione diretta alla popolazione, che dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso. IT-alert è attualmente in fase di sperimentazione.

Quando sarà operativo, per determinati eventi emergenziali, il Servizio Nazionale della protezione civile con IT-alert integrerà le modalità di informazione e comunicazione già previste per informare la popolazione, allo scopo di favorire l’adozione delle misure di autoprotezione in rapporto alla specifica tipologia di rischio e al contesto di riferimento.

IT-alert, infatti, si affianca ai sistemi di allarme già esistenti anche a livello locale, non è salvifico in sé, ma è finalizzato, rispetto a un determinato evento avvenuto o imminente, a consentire la diramazione rapida delle prime informazioni sulle possibili situazioni di pericolo.

Il messaggio IT-alert viene ricevuto da chi si trovi nella zona interessata dall'emergenza o dall'evento calamitoso e abbia un cellulare attivo.

Il servizio IT-alert è conforme allo standard internazionale "Common Alerting Protocol" (CAP) per garantire la completa interoperabilità con altri sistemi, nazionali e internazionali, di divulgazione di allerte, allarmi di emergenza e avvisi pubblici.

IT-alert è un servizio pubblico che, inviando messaggi sui dispositivi presenti nell’area interessata da una grave emergenza o da un evento catastrofico imminente o in corso, favorisce l’informazione tempestiva alle persone potenzialmente coinvolte, con l’obiettivo di minimizzare l'esposizione individuale e collettiva al pericolo.

I messaggi IT-alert viaggiano attraverso cell-broadcast. Ogni dispositivo mobile connesso alle celle delle reti degli operatori di telefonia mobile, se acceso, può ricevere un messaggio “IT-alert”. Grazie alla tecnologia cell-broadcast i messaggi IT-alert possono essere inviati all’interno di un gruppo di celle telefoniche geograficamente vicine, capaci di delimitare un’area il più possibile corrispondente a quella interessata dall'emergenza.

Il cell-broadcast funziona anche in casi di campo limitato o in casi di saturazione della banda telefonica.

I dispositivi non ricevono i messaggi IT-alert se sono spenti o se privi di campo e potrebbero non suonare se con suoneria silenziata.

Sebbene non sia necessario scaricare alcuna App per ricevere i messaggi IT-alert, in alcuni casi potrebbe essere necessaria una preventiva verifica della configurazione del dispositivo come nel caso sia stato effettuato il ripristino di un back up o se si sta utilizzando una vecchia versione del sistema operativo.

L’evento di presentazione del nuovo sistema di allarme pubblico nazionale per le grandi emergenze. è fissato per martedì 5 settembre alle ore 10:00, da tenersi in modalità videoconferenza, con il seguente programma: 10.00 Saluti istituzionali Francesco Roberti, presidente della Giunta Regionale Michela Lattarulo - prefetto di Campobasso, Franca Tancredi - Prefetto di Isernia;

10.20 Introduzione ai lavori Claudio Iocca - Direttore Servizio Protezione civile Regione Molise Presentazione del sistema IT-Alert Antonio Cardillo - Funzionario Servizio Protezione civile Regione Molise Presentazione del test sperimentale Mario Spidalieri - Funzionario Servizio Protezione civile Regione Molise;

11 Conclusioni/saluti Francesco Roberti - Presidente della Giunta Regionale.

Al termine della videoconferenza seguirà- una conferenza stampa presso la sala “Parlamentino” di via Genova.

La Direttiva Pcm del 7 febbraio 2023 disciplina il sistema di allarme pubblico per le sole attività di protezione civile, prevedendo una fase di sperimentazione, attualmente in corso. La fase di sperimentazione prevede un test con l’obiettivo di diffondere il sistema IT-Alert e rendere consapevoli i cittadini sulle modalità di diffusione del messaggio di allerta sui dispositivi cellulari. Sul territorio della Regione Molise, il test IT-Alert verrà effettuato il giorno 19 settembre 2023 alle ore 12.

Tutti i dispositivi mobili agganciati a celle di telefonia nella nostra Regione suoneranno contemporaneamente, emettendo un suono distintivo diverso da quello delle notifiche a cui siamo abituati e riceveranno il messaggio test del nuovo sistema di allarme pubblico. Superata la fase di sperimentazione, IT-Alert consentirà di informare direttamente la popolazione in caso di gravi emergenze imminenti o in corso, in particolare rispetto a sei casistiche di competenza del Servizio nazionale di protezione civile. È importante sottolineare che IT-Alert non sostituirà le modalità di informazione e comunicazione già in uso a livello regionale e locale, ma andrà a integrarle.