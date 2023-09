Postazioni demedicalizzate del 118, Ordine infermieri interviene sull'ambulanza India

TERMOLI. L'attivazione della postazione demedicalizzata nel turno di notte sul 118 a Montenero di Bisaccia ha inevitabilmente causato malcontento. In merito, l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Campobasso-Isernia, in un costante impegno per garantire la salute e il benessere dei cittadini, desidera fornire chiarezza e rassicurazioni sulla recente introduzione delle Postazioni India nell'ambito dell'assistenza sanitaria. Questo comunicato mira a spiegare in dettaglio il concetto di Postazioni India, evidenziare la competenza degli infermieri e tranquillizzare la comunità.

Cosa sono le Postazioni India?

Le Postazioni India, acronimo di "Infermieri per il Domicilio e l'Assistenza", costituiscono un'innovativa risposta all'evoluzione delle esigenze sanitarie della nostra comunità. Questo modello organizzativo si basa sulla competenza e la dedizione degli infermieri, professionisti specializzati iscritti all'Ordine delle Professioni Infermieristiche.

Competenza degli Infermieri: gli infermieri sono professionisti specializzati, dotati di una vasta conoscenza scientifica e guidati da valori etici. Si agisce con consapevolezza, autonomia e responsabilità, rappresentando un punto di riferimento fondamentale per la salute della comunità.

Concetto di Assistenza: gli infermieri, da sempre, si sono presi cura dei cittadini in situazioni di emergenza e cronicità. La loro esperienza e competenza rimarranno inalterate. Le Postazioni INDIA sono un ulteriore passo verso un servizio più personalizzato e orientato al benessere del paziente.

Esperienza positiva in altre regioni:

È importante sottolineare che il modello delle Postazioni India è già attivo in diverse regioni italiane, dimostrando la sua efficacia nel migliorare l'accesso alle cure sanitarie. Questo costituisce un segno tangibile del progresso e della modernizzazione nell'ambito dell'assistenza domiciliare.

Ruolo dell'Ambulanza India: l'Ambulanza India è un mezzo di soccorso avanzato che, pur operando in modo autonomo, non è concepita per sostituire le risorse medicalizzate. Essa rappresenta uno strumento integrativo nel contesto del sistema di emergenza/urgenza extra-ospedaliera, garantendo una risposta tempestiva e professionale.

L'Infermiere Professionista Specializzato: l'infermiere è un professionista sanitario iscritto all'Ordine delle Professioni Infermieristiche, impegnato a operare in modo responsabile e consapevole. Basandosi su valori e conoscenze scientifiche, l'infermiere si pone come agente attivo nella società, promuovendo la cultura del prendersi cura e della sicurezza.

Assenza di Bisogno di Manuali di Primo Soccorso: si sottolinea che i cittadini non devono preoccuparsi di possedere manuali di primo soccorso, poiché gli infermieri sono pronti a far fronte a qualsiasi necessità di salute con la loro competenza e professionalità.

Gli Infermieri sono sempre al servizio della comunità, impegnati a garantire un'assistenza sanitaria di alta qualità e sicurezza. Le Postazioni India rappresentano un progresso nella nostra missione di cura.

Per ulteriori informazioni e dettagli, invitiamo i cittadini a contattare l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Campobasso-Isernia tramite i canali ufficiali.