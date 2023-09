"Ispirazione Donna", la molisana Alberta De Lisio tra le 12 candidate del premio nazionale

TERMOLI. Una candidata molisana al "Concorso nazionale Donna e Lavoro", è Alberta De Lisio. Un contest organizzato dall’Agenzia per il Lavoro Eurointerim Spa, che ha compiuto 10 anni nel 2017.

L’obiettivo è da sempre quello di dare visibilità e sostenere i migliori Progetti di Impresa al femminile.

Negli anni il Concorso ha affermato la sua importanza e si è diffuso sempre di più anche attraverso i canali Social. Ora c'è da sostenere Alberta De Lisio, che è tra le 12 finaliste del premio nazionale “Ispirazione donna”.

Lavora nella Pubblica Amministrazione dal 1997. Nel 2001 ha conseguito la qualifica dirigenziale e dal 2004 è Dirigente in Regione Molise con vari ruoli. È stata Direttore della Protezione Civile Regionale gestendo l’Emergenza Covid19 in prima linea e si è dedicata anche al supporto dei fragili facendo realizzare mascherine trasparenti da distribuire gratuitamente a persone con disturbi relazionali e a persone sorde. È stata Direttore Generale del Welfare in Regione Molise, Consigliere Giuridico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è Coordinatore dell’Area Disabilità e Fragilità della Scuola Internazionale di Maxiemergenze e Disastri Medis che fa capo al Consiglio d’Europa. Abilitata Avvocato, è stata docente di Comunicazione Pubblica e formatore del Piano Nazionale Scuola Digitale. Sposata, ha un figlio di 18 anni, Alessio, un ragazzo meraviglioso con la Sindrome di Down nominato Alfiere della Repubblica dal Presidente Mattarella nel 2021.

Sono aumentati anche i progetti partecipanti ad ogni edizione.

Di seguito una breve cronistoria dei Vincitori:

1° Edizione Anno 2007: Vincitrice Sezione Scuole Alessia Selmin di Padova

Vincitrici Sezione Aziende Matitegiovanotte di Forlì

2° Edizione Anno 2008: Vincitrice Sezione Aziende Camilla Assirelli di Rimini

Vincitrici Sezione Scuole “Istituto Cavanis Collegio Canova” Di Possagno TV

3° Edizione Anno 2009: Vincitore Luigi Catalano di Genova

4° Edizione Anno 2010-2011: Vincitrici Marina Fasciolo, Francesca Brancato e Rossana Battezzati di Alessandria

5° Edizione Anno 2012: Vincitrice Riccarda Zezza di Milano

6° Edizione Anno 2016: Vincitrice Margherita Brancadoro di Carrara con il Progetto: Edometro.

7° Edizione Anno 2017: Vincitrice Maria Iannone con il Progetto: Pertìnet.

8° Edizione Anno 2018: Vincitrici Alice Zantedeschi e Francesca Pievani con il Progetto: Fili Pari.

9° Edizione Anno 2021: Vincitrici parimerito Francesca Romana Grippaudo con Magic Bra e Chiara Pasini con Feeling Nova.

10a Edizione Anno 2022: Vincitrici parimerito Levante Srl e Storyteaching di Monica Fornaciari.