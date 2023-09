La festa di Santa Irene porta Tavenna in copertina

TAVENNA. Mai così partecipata la festa di Santa Irene a Tavenna, che il 2 e 3 settembre accende i riflettori sulla località bassomolisana. Un appuntamento che propone diverse manifestazioni con un unico filo conduttore, quello della festa patronale.

La Fiera dell'Artigianato, giunta alla 19esima edizione, la promozione del piatto tipico "Carne alla Santa Irene", spettacoli ricreativi e celebrazioni religiose.

«Bellissima giornata ieri, sabato 2 settembre a Tavenna», sottolinea il sindaco Paolo Cirulli.

Iniziata con il tradizionale mercato storico svoltosi in via Roma nella mattinata. Nel pomeriggio apertura degli stand espositivi e alle ore 18 l'inaugurazione della diciannovesima edizione di Artigianato... a Tavenna, dove il sindaco Paolo Cirulli e i suoi amministratori hanno accolto il prefetto Michela Lattarulo, il presidente della Regione Molise Francesco Roberti, il senatore Costanzo Della Porta, il presidente del consiglio regionale Quintino Pallante, gli assessori regionali Michele Marone e Salvatore Micone, il consigliere regionale Roberto Di Pardo, il parroco di Tavenna Don Michele di Leo, il maresciallo Saverio Franco, comandante della stazione Carabinieri di Palata ed il suo collaboratore, il sindaco di Palata Maria Di Lena, il sindaco di Montenero di Bisaccia Simona Contucci con il vicesindaco Claudio Spinozzi e gli assessori Loredana Dragani e Fiorenza Del Borrello, il sindaco di Montemitro Sergio Sammartino, il sindaco di Montefalcone del Sannio Fabio Pasciullo, il sindaco di Montecilfone Giorgio Manes con l'assessore Manes Antonietta, il sindaco di Guardialfiera Vincenzo Tozzi, il sindaco di Mafalda Giacomo Matassa con il consigliere Antonio Barattucci e il consigliere del comune di Termoli Pino Nuozzi.

Il taglio del nastro ha dato il via alla manifestazione, voluta fortemente non solo dall'amministrazione comunale ma dall'intera comunità, opportunità questa per far conoscere e promuovere l'artigianato locale.

Autorità e cittadini si sono poi recati presso la Casa Comunale per la presentazione del bellissimo affresco realizzato e donato alla comunità dall'artista e pittore di Tavenna Antonio Marcovicchio.

Alle 18.30 è iniziata l'animazione per i bambini e alle 19 la degustazione della tradizionale carne di pecora alla "Santa Irene", cucinata da Romano, dallo Sporting Caffè e dalla Proloco di Tavenna.

Alle ore 21 spettacolo musicale con il gruppo le "Mmuina", a seguire direttamente da "Made in Sud" l'esilarante esibizione del comico "Santino Caravella".

Oggi 3 settembre proseguiranno i festeggiamenti in onore di Santa Irene.

Galleria fotografica