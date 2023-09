Acqua azzurra, acqua chiara: il mare a Termoli e in Molise si conferma eccellente

Acqua azzurra, acqua chiara: il mare a Termoli

TERMOLI. Le acque cristalline del mare termolese di ieri, in una foto pubblicata sulla nostra pagina social, hanno fatto furore, con migliaia e migliaia di interazioni.

In effetti, il processo di salvaguardia e tutela del tratto di costa molisano è stato certificato anche a livello ufficiale, nell'ambito dei controlli dell'Arpa Molise, poi confluiti in quello generale dell'Ispra. Poche centinaia di metri, in corrispondenza di porto e foci dei fiumi, inevitabilmente, sono da considerare non balneabili.

In questi primi giorni di settembre le testimonianze, in video e immagini, recano scenari suggestivi, per chi riesce a godersi il mare del crepuscolo estivo.





Gli ultimi controlli ufficiali sono in programma domani e martedì, i cui esiti contribuiranno a realizzare uno studio delle ultime quattro campagne balneari. L'estate 2023 ha confermato, dunque, almeno fino a questo momento, il buon tendenziale, con un miglioramento progressivo, dettato anche da attività mirate che erano state chieste agli enti locali interessati, in primis a Campomarino.

Controlli effettuati lo scorso 24 luglio, a seguito delle segnalazioni ricevute, non hanno denotato alcuna criticità, è stata l'unica istanza che è stata rivolta alle autorità. Insomma, se escludiamo i problemi delle mareggiate, ma che hanno inciso sull'ingombro dell'arenile, non sulla qualità biologica delle acque marine, la stagione è positiva.

