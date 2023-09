Già si pensa alle Carresi, l'ordinanza Martini scade a fine anno

SAN MARTINO IN PENSILIS. Mancano otto mesi circa, giorno più giorno meno, al già atteso appuntamento con la Corsa dei Carri a San Martino in Pensilis, e le aspettative sono quelle di veder sistemate tutte le incombenze di carattere normativo, che nel corso degli anni hanno determinato rischi di annullamento o addirittura la cancellazione degli eventi, a prescindere dal biennio pandemico. L’associazione Unione Carresi, la cui attività è visibile nell’omonimo gruppo social, attraverso Nicola Vitale, uno dei fondatori, ha evidenziato quelle che sono auspici, ma anche delusioni per i percorsi avviati in sede ministeriale.

«Or bene lor Signori! Prepariamoci a nuove incognite! Forse nuove battaglie, dobbiamo mantenere altissima la guardia a tutela della nostra identità e tradizione. Per chi come me ha seguito e segue le dinamiche che ruotano attorno alle Carresi, rilevo dal rinnovo da parte del Ministero della Salute della ex Ordinanza Martini rinnovata dal primo settembre 2023 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di ieri 2 settembre 2023, che il rinnovo non è per un anno, bensì per soli quattro mesi e scade il 31 dicembre 2023. Entro questa data il presidente del Consiglio dei Ministri dovrà emanare il Decreto che dovrà regolamentare l'utilizzo degli equidi al di fuori degli impianti sportivi e nelle manifestazioni pubbliche e di accesso al pubblico sulla base del censimento fatto da parte dei Veterinari Asrem facenti parte della Commissione Comunale Pubblici Spettacoli. Domanda che mi pongo: perché solo quattro mesi e non un anno? Che sarà nel 2024? Invito tutti e quattro i sindaci e il tutore delle Carresi a prendere fin da subito i contatti con la delegazione parlamentare e la presidenza della giunta regionale, innanzi tutto per avere notizie più dettagliate in merito e poi per predisporre se ce ne sarà bisogno opportune proposte per migliorare la tutela per le nostre Carresi». Tuttavia, al di là degli auspici, come detto, sempre ieri, in corso di giornata, il fulmine a ciel sereno.

«Carresi fuori dal tavolo tecnico ministeriale! Riunione il 12 settembre a Roma, al ministero della Salute in vista della definizione del regolamento per l'utilizzo degli equidi al di fuori degli impianti autorizzati. Convocati i rappresentanti dei pali di Siena, Asti, Fucecchio. Ecco qua! Chi ha peso politico, capacità, chi sente la responsabilità della propria identità popolare e non vede le nostre Carresi più come un peso che una risorsa si attiva e si muove per tempo. Sono anni che cerco di sensibilizzare, di spingere affinché venga ripreso in mano il gemellaggio a suo tempo fatto dall'Amministrazione Troilo del Comune di San Martino con il Comune di Siena. Un gemellaggio che può essere esteso e rafforzato con tutti e quattro i Comuni delle Carresi. Un messaggio inascoltato, mai preso in considerazione, come quello dei Decreti di riconoscimento di Patrimonio Culturale ma i contributi per le Rievocazioni storiche sono stati belli e che incassati dai Comuni senza dare un euro alle Associazioni dei Carri, cosa che a suo tempo era un impegno preso dall'Ente proponente, cioè girare le somme esclusivamente per la gestione delle stalle. Le Carresi si sono salvate, grazie ad alcune azioni che hanno consentito il riconoscimento di Patrimonio Culturale quali manifestazioni identitarie in via di estinzione, riconosciute dal Ministero della Cultura, dalla Regione e da quel Regolamento frutto di sinergie intelligenti che hanno saputo interagire con gli interessi in campo. Oggi Siena siede al tavolo di concertazione Ministeriale se si fosse dato ascolto ai consigli, alle capacità di visione più ampia dei paraocchi e anche a un po’ di esperienza e anche competenza e conoscenza di certe questioni che interessano le nostre Carresi, a questo tavolo ci sarebbero dovuti stare anche i rappresentanti delle Carresi.

Invece si è tirato a campare, senza una visione concreta di futuro, di valorizzazione, cioè dare valore e peso di ciò che abbiamo e di ciò che le Carresi rappresentano non all'interno del nostro recinto, ma fuori nei luoghi di peso dove si decide il futuro della nostra identità. Non si vive solo per cani gatti, ora pure l'orsa e per palcoscenici di richiamo. Bisogna uscire fuori dai confini se non si vuole che queste tradizioni vengano sopraffatte da derive ed estremismi. Da primi a secondi e … speriamo che io me la cavi».