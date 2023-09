Inciviltà manifesta e decoro urbano a Termoli, ora c'è anche un Numero Verde

TERMOLI. L'estate 2023 ha riproposto a tamburo battente il tema dell'igiene e del decoro urbano. Una tempesta perfetta quella che ha visto all'accrescere della manifesta inciviltà unirsi alle lacune di un servizio che andrebbe adeguato alle reali esigenze del territorio.

Nel sondaggio proposto ai nostri lettori all'insediamento del vice sindaco reggente Vincenzo Ferrazzano, quasi il 40% ha individuato proprio nell'ambiente il settore che necessita di maggiore attenzione.

Con un nuovo "giro di opinioni", lanciato oggi, vogliamo chiedere alla cittadinanza quali siano a loro dire le cause che hanno provocato questo corto circuito estivo.

Intanto, proprio sul versante della inciviltà, attraverso i canali social, la Congeav, associazione delle Guardie ecologiche incaricata di monitorare la città, contro i focolai di degrado e gli abusi commessi sul suolo comunale, ha promosso una campagna di sensibilizzazione, promuovendo un numero verde attraverso cui segnalare le situazioni di mancato decoro. Ma la stessa Congeav ha anche richiamato le norme che si vanno a violare con l'abbandono di rifiuti, dalle micro discariche all'anomalo conferimento dell'immondizia nei cestini gettacarte.

«L'abbandono dei rifiuti è un reato ambientale. A seconda di come viene perpetrato, comporta sanzioni pecuniarie più o meno pesanti e, nei casi più gravi, anche condanne penali. Per chi abbandona i rifiuti le sanzioni previste vanno da 300 a 3mila euro (in base all'art. 255 del D. Lgs 152/06 e S.M.I. - Norma in materia ambientale, Parte IV, Titolo VI). L'uso improprio dei cestini gettacarte invece viene sanzionati ai sensi dell'Art. 3 comma 7 - dell'ordinanza sindacale 181 del 25/09/2020.

Si ricorda, a tutti i cittadini di Termoli, che è attivo il Numero Verde "800 17 36 90" per mettervi in contatto con la nostra centrale operativa, in modo da poter segnalare qualsiasi abbandono o non rispetto del regolamento comunale in materia ambientale. Insieme si vince o fai finta di niente?»

Infine, la Congeav Termoli informa che tutti gli abbandoni e le aree contrassegnate con bandella, sono attenzionate e sottoposte a controlli frequenti. Tutti i trasgressori saranno sanzionati e dove si ravvisa un'ipotesi di reato saranno denunciati alle autorità competenti.

