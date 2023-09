Asrem senza guida da oggi, verso un nuovo commissariamento

TERMOLI. Da oggi, 4 settembre, l’Asrem non ha più una guida. La commissaria straordinaria Evelina Gollo, subentrata dopo la fine del mandato triennale affidato a Oreste Florenzano, nel marzo scorso, prima come facente funzioni e quindi come commissaria straordinaria, da oggi assume un nuovo incarico come direttrice sanitaria dell’Ares, in Sardegna, tornando proprio all’incarico per cui fu chiamata nel Molise.

La Giunta regionale del Molise dovrà ora mettervi mano. L’esecutivo di Palazzo Vitale, che si riunirà oggi, con ogni probabilità nominerà un nuovo commissario, per il periodo ponte necessario a perfezionare la procedura di selezione del nuovo direttore generale dell’Asrem.

Nella commissione di esperti che fu nominata dall’allora presidente della Regione Toma furono ritenuti papabili 13 persone: Elvira Bianco, Gianluca Capochiani, Gerardo Di Martino, Giovanni Di Santo, Oreste Florenzano, Lolita Gallo, Evelina Gollo, Roberto Grinta, Francesco Marchitelli, Luigi Raia, Fabio Sebastiano, Flavio Sensi, Angelo Vittorio Sestito, su 35 che avevano manifestato il proprio interesse.

Un passaggio cruciale per il futuro della gestione della sanità pubblica nel Molise, dopo la recente nomina del tandem commissariale formato da Marco Bonamico e da Ulisse Di Giacomo, tenendo anche conto del ruolo di ufficiale di collegamento assegnato all’assessore regionale Michele Iorio, proprio sul piano di rientro dal deficit sanitario. Considerando la volontà di porre in essere discontinuità negli atti rispetto al passato, crediamo che dei 13, saranno undici i nominativi più "caldi", difficile se non impossibile ipotizzare una Gollo che molli subito l'incarico in Sardegna, o il ritorno di Florenzano; visto l'imprinting che il neo Governatore Roberti ha dato a questo avvio di legislatura.