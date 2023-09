Aperte le iscrizioni on line per la mensa scolastica

TERMOLI. Per usufruire del servizio di mensa scolastica è necessario effettuare:

- la RICONFERMA ON LINE per chi risulta iscritto dall’anno scorso;

- nuova ISCRIZIONE ON LINE per l’a.s.2023/24;

al seguente link:

https://termoli.ristonova.it/portale con accesso tramite SPID

I bambini che non risultano riconfermati o iscritti on line non potranno usufruire del servizio mensa, pertanto si chiede alle SCUOLE di sollecitare i genitori ad effettuare le iscrizioni.

Per le famiglie, il costo del pasto, con la compartecipazione del Comune di Termoli, è di:

- € 3,80 per un solo figlio che usufruisce del servizio;

- € 3,30 per il secondo;

- € 2,70 per il terzo e oltre.

Per le famiglie il cui reddito ISEE non superi la soglia di € 8.000,00 è prevista, per i soli residenti del Comune di Termoli, la seguente compartecipazione al costo del pasto:

- da € 0,00 a € 5.000,00 (€ 1,00 primo figlio - € 0,00 secondo figlio e oltre);

- da € 5.000,01 a € 7.000,00 (€ 2,20 primo figlio – € 1,00 secondo figlio e oltre);

- da € 7.000,01 a € 8.000,00 (€ 3,30 primo figlio – € 2,70 secondo figlio - € 2,20 terzo figlio e oltre).

Per accedere a tale beneficio, fatti salvi i parametri suddetti, è necessario allegare alla domanda on line copia del DOCUMENTO ISEE in corso di validità.

Per la richiesta di DIETA SPECIALE deve essere compilato il modulo in allegato e deve essere SIA allegato alla domanda d’iscrizione on line 2023/24 SIA consegnato presso la Direzione Didattica di riferimento con in allegato specifico certificato medico (non si terrà conto dei certificati consegnati nell’anno precedente).

PAGAMENTI - MODALITA’ DI RICARICA BUONI