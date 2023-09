Differenziata e mastelli, attenti ai giusti conferimenti

TERMOLI. Attraverso i canali social, la Congeav, associazione delle Guardie ecologiche incaricata di monitorare la città, contro i focolai di degrado e gli abusi commessi sul suolo comunale, ha promosso una campagna di sensibilizzazione, promuovendo un numero verde attraverso cui segnalare le situazioni di mancato decoro. Ma la stessa Congeav ha anche richiamato le norme che si vanno a violare con l'abbandono di rifiuti, dalle micro discariche all'anomalo conferimento dell'immondizia nei cestini gettacarte.

Nel sondaggio proposto ai nostri lettori all'insediamento del vice sindaco reggente Vincenzo Ferrazzano, quasi il 40% ha individuato proprio nell'ambiente il settore che necessita di maggiore attenzione. Con un nuovo "giro di opinioni", vogliamo chiedere alla cittadinanza quali siano a loro dire le cause che hanno provocato questo corto circuito estivo.

La Congeav è intervenuta anche sull'utilizzo dei mastelli per il conferimento dei rifiuti.

"L'utilizzo dei mastelli per il conferimento dei rifiuti, serve a prevenire situazioni di degrado ambientale, come quello che si evince nella prima fotografia #NO (foto recente nel centro cittadino). Oltre ad ostacolare le operazioni di ritiro e di controllo sul corretto conferimento, attribuisce alla città anche un'immagine poco edificante, sporca ed incivile.

Per il conferimento di rifiuti solidi urbani in contenitori/sacchetti o comunque con modalità diverse da quelle specificate (Art 1) è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (Pagamento in Misura Ridotta P.M.R ex art.16 L.689/81: € 200,00)".