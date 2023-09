«Salviamo l'ospedale San Timoteo di Termoli", quasi un programma politico

TERMOLI. È stato annunciato come rilancio dell’attività, anzi vero e proprio lancio, promossa dal gruppo social “Salviamo l’ospedale San Timoteo di Termoli”.

È pronto l'esalogo con cui viene identificata la roadmap delle azioni da porre in essere, rese note dall’amministratore del gruppo, Andrea Montesanto, a cui hanno aderito almeno 7.500 utenti Facebook.

«Questo gruppo è stato creato inizialmente con l'obiettivo di attirare l'attenzione sui problemi dell’ospedale San Timoteo. Col passare del tempo, le cose sono cambiate, i messaggi e i commenti sono stati tantissimi, e la pressione e passione che ho sentito da parte vostra per continuare il percorso e non limitarmi solo a sensibilizzare le persone, è stata indescrivibile. Siamo giunti a un punto cruciale in cui è necessario prendere decisioni importanti sul futuro delle nostre azioni.

Voglio elencare alcuni degli obiettivi che avete proposto in questi mesi, e che ci prefiggiamo di raggiungere attraverso questo gruppo.

Sensibilizzare l'Opinione Pubblica: Continueremo a diffondere consapevolezza sulla situazione critica dell'ospedale San Timoteo, coinvolgendo sempre più persone nel nostro sforzo collettivo.

Segnalazioni e Coinvolgimento: Il gruppo continuerà ad essere un punto di riferimento per raccogliere segnalazioni sulla situazione ospedaliera.

Organizzare Manifestazioni e Conferenze: Abbiamo in programma di organizzare eventi che mettano in luce l'importanza dell'ospedale nella nostra comunità e che attraggano l'attenzione dei media e delle autorità competenti.

Espandere collaborazioni con personaggi politici e pubblici che si preoccupano della sanità molisana, indipendentemente dal partito di appartenenza.

Elevare la soglia di attenzione al livello nazionale, in ogni ambito, sulla sorte della sanità pubblica molisana.

Negli ultimi mesi, abbiamo ricevuto molti messaggi e commenti, soprattutto durante la campagna elettorale regionale passata. Alcuni erano espressione di delusione, e talvolta anche messaggi critici che mi chiedevano di candidarmi e portare avanti il progetto in modo concreto. È importante notare che il nostro percorso era appena iniziato, e un movimento o una candidatura comportano molte considerazioni.

Oggi posso dirvi che stiamo esplorando la possibilità di unirci in un "percorso politico" volto a influenzare positivamente le sorti dell'ospedale e del nostro territorio in generale. Invitiamo tutti coloro che condividono questa visione a partecipare attivamente e scendere in campo in prima persona! Per coloro che desiderano coinvolgersi o semplicemente supportare l'idea, potranno seguire gli sviluppi seguendo la mia pagina personale.

Al fine di mantenere la natura apolitica dei contenuti del gruppo "Salviamo l'Ospedale San Timoteo" e per non costringere nessuno (considerate scelte personali), non promuoveremo ulteriormente il percorso politico all'interno di questo gruppo.

Non escludiamo la possibilità di aggiungere altri obiettivi in futuro, in base alle proposte che riceveremo nei prossimi mesi. È fondamentale che ciascuno di noi si senta coinvolto e motivato a partecipare attivamente, contribuendo con idee, azioni e sostegno. Il futuro dell'ospedale San Timoteo e del nostro territorio è nelle nostre mani, e insieme possiamo fare la differenza».