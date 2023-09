Primo weekend di settembre "discreto" sulla costa, torna il tavolo tecnico sulle concessioni

TERMOLI. Riprende l’attività associativa in seno alle organizzazioni sindacali degli imprenditori balneari, dopo i mesi più intensi della stagione turistica. Il presidente del Sib-Confcommercio nazionale, Antonio Capacchione, ha reso nota la prossima riunione col Governo. «Cari amici e colleghi vi giro la convocazione del Tavolo tecnico presso la Presidenza del consiglio dei ministri per il prossimo 8 settembre».

Indirizzario lunghissimo, al solito, quello che ha visto convocato per uno step ulteriore il tavolo tecnico consultivo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali. È stata indetta la quarta riunione plenaria, che avrà luogo l'8 settembre prossimo, alle 11.30, presso la Sala Verde di Palazzo Chigi, in piazza Colonna a Roma A comunicarlo il presidente Elisa Grande.

Le stime parlano di circa 10 milioni di italiani che hanno scelto settembre per una coda delle loro vacanze, o addirittura per le ferie vere e proprie. Ma quali sono le prospettive sulla costa molisana? Giorni fa, appena arrivato settembre, il presidente del Sib-Confcommercio Molise, Domenico Venditti, aveva ipotizzato numeri interessanti nei fine settimana e a suo dire, la stima profetica si è realizzata, quanto meno in parte.

Gli abbiamo chiesto un riscontro nel pomeriggio di ieri, prima domenica del mese. «Il primo weekend di settembre nel complesso è stato positivo, anche per le condizioni meteo abbastanza favorevoli, almeno fino alle ore pomeridiane, quando il cielo si è un po’ coperto. Discreto è stato l’afflusso di turisti, misti tra coloro che sono arrivati per godersi la prima decade di settembre e coloro che invece stanno concludendo le ferie. Sicuramente c’è stata minore presenza dei termolesi, alle prese coi preparativi in vista della riapertura delle scuole e per chi rientrava al lavoro. Tuttavia, siamo fiduciosi anche per i prossimi due fine settimana, sempre che il bel tempo regga per i prossimi weekend».