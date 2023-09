Il triangolo virtuoso dell'Avis tra Zagabria e Trasimeno per promuovere la raccolta del sangue

TERMOLI. Missione umbra per la sezione Avis di Termoli, che ha sottoscritto un gemellaggio con la Croce Rossa di Zagabria e l’Avis di Passignano. Cerimonia formale quella di sabato scorso presso la sala consiliare del comune di Passignano sul Trasimeno, dove sono stati siglati i protocolli d'intesa alla presenza del sindaco Sandro Pasquali, del presidente onorario della Fiods Gianfranco Massaro, del presidente della sezione termolese Avis Lino Spagnuolo e del suo omologo di Passignano, Giovanni Magara. A rappresenta la Croce Rossa di Zagabria, il vice presidente Ivica Golubic. Le tre delegazioni hanno inteso sottoscrivere una collaborazione finalizzata al miglioramento e potenziamento della promozione e raccolta del sangue, che insieme si uniscono in un solidale gemellaggio a sostegno delle innumerevoli attività legate al mondo della donazione.

Impeccabile regia del consigliere regionale Giovanni Magara e tutti gli avisini locali e alla presenza di tutte le istituzioni locali, tra cui la Regione Umbria, oltre al Comune.

Non sono mancati i presidenti delle Avis provinciale e regionale, l’amministratrice Valentina Ruccolo e un ricco parterre di relatori.

«Nella primavera 2024 ci incontreremo tutti a Termoli per ricambiare l'ospitalità con l'Avis Passignano sul Trasimeno e stringere un accordo internazionale con gli amici croati e coinvolgere le tre comunità croate che abbiamo in Molise. Abbiamo assunto un impegno con la Croce Rossa croata per un gemellaggio con le tre comunità croate che abbiamo in Molise coinvolgendo le amministrazioni comunali e l’ambasciatore Croato in Italia», riferisce l’Avis Termoli.

