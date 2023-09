«Chi ha tempo non aspetti tempo, buon lavoro al commissario Manfredi Selvaggi»

TERMOLI. Il presidente del comitato San Timoteo, Nicola Felice, dà il benvenuto al neo commissario straordinario dell'Asrem, Alberto Manfredi Selvaggi.

«Era prevedibile che la nomina del nuovo direttore generale dell'Asrem potesse slittare nei tempi, prorogando il Commissariamento dell'Asrem.

Per i ben informati, era facile prevedere, se non certo, che l'ex Commissario Evelina Gollo, avrebbe abbandonato il Molise. Questo lo si capiva già bene dalla delibera del Direttore Generale Azienda sanitaria della Sardegna, che era stata predisposta sin dall'11 agosto scorso, con la quale la Gollo veniva designata Direttore Amministrativo dell'Azienda Sarda. Nel frattempo, la nuova Giunta regionale del Molise, considerato l'importanza che riveste il Direttore Generale dell'Asrem, nel definire il futuro servizio sanitario regionale, ha preferito guadagnare tempo rinviando, sine die, la nomina, proseguendo con l'istituto del Commissariamento.

Non escluderei che il neo Commissario, avvocato Alberto Manfredi Selvaggi, oltre all'ordinaria amministrazione, possa proseguire nell'incarico commissariale fino alla definizione ed adozione del nuovo P.O.S. 2022/2025 da parte del Commissario avvocato Bonamico e del sub Commissario Senatore Di Giacomo. Atto che dovrà certamente avvenire a breve termine essendo tra gli obbiettivi primari da raggiungere, che i Commissario Bonamico e il sub Commissario Di Giacomo hanno ricevuto con l'incarico assegnato.

Non è neanche da escludere, con il beneplacito della Giunta regionale Roberti, che il neo Commissario Manfredi Selvaggi possa anche redigere il conseguente Atto aziendale dell'Asrem in attuazione del nuovo POS.

Intanto terminata la selezione per l'incarico di Direttore Amministrativo e quello Sanitario, come primo atto importante e significativo designerà i titolari di queste alte figure dirigenziali dell'Asrem.

In bocca al lupo e buon lavoro al Commissario Manfredi Selvaggi».