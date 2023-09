Raccolta differenziata nell'Unione dei Comuni: gli utenti si lamentano

BASSO MOLISE. La variazione del calendario della raccolta dei rifiuti nei comuni dell’unione del basso Molise, sta facendo discutere tanto.

La ditta Impregico appaltatrice del servizio, prima Giuliani e prima ancora TekNeko, ha rivoluzionato il conferimento dei rifiuti, creando non pochi disservizi.

È uno sfogo continuo quello dei cittadini di tutti i comuni dell’unione. A partire da Petacciato, seguita da Campomarino, fino ad arrivare a Guglionesi.

La mole di lavoro degli operatori non è diminuita, così come le bollette degli utenti.

Se fino a qualche mese fa il vetro e la carta si conferivano tutte le settimane, il venerdì assieme al secco il vetro mentre per la seconda la giornata era il martedì, da agosto tutto è cambiato.

I martedì sono alternati per questi rifiuti e, di conseguenza, si crea un “montone” di carta nelle case dei cittadini, così come per il vetro.

In tempi in cui gli ordini, le spese online sono alle stelle, le abitazioni risultano essere piene di cartone.

Ricordarsi le varie settimane diventa problematico, soprattutto per gli anziani. Nessuno si è fatto portavoce di stampare dei calendari e di consegnarli alle famiglie. Non tutti sono pratici di internet per visionare il calendario sui siti dei vari comuni.

Oltre carta e vetro, però, il disservizio più grande riguarda il conferimento dei rifiuti come pannolini e pannoloni.

Se fino a luglio il ritiro avveniva tutti i giorni, da agosto viene fatto solo 4 giorni, il lunedì, giovedì, venerdì e sabato.

Non è accettabile questa cosa. Stiamo uscendo dalla stagione più calda, ma tenere questi rifiuti a casa per più giorni, diventa una situazione spiacevole.

È vero, si può andare alla discarica comunale ma, ribadiamo, non tutti sono automuniti e, soprattutto, non sempre gli orari di apertura coincidono con le esigenze dei cittadini.

Anche il gruppo “Petacciato amala” denuncia questo disservizio tramite la propria pagina Facebook.

«Buongiorno cari concittadini! Vogliamo condividere con voi ancora una volta il nuovo calendario della raccolta differenziata, rammentandovi che lunedì 4 settembre, dobbiamo tirare nuovamente fuori la carta! Il gruppo di Petacciato Amala ha provveduto a stampare, autofinanziandosi, il nuovo calendario e da venerdì scorso lo stiamo mettendo nelle vostre cassette della posta!

Abbiamo fatto accesso agli atti all’Unione dei Comuni per avere tutta la documentazione in merito all’affidamento del servizio di raccolta differenziata. Lo abbiamo fatto non per cercare un colpevole ma per capire realmente perché, in modo repentino, abbiamo dovuto accettare questo cambiamento. Ma soprattutto vogliamo capire se ci sono le condizioni per tornare allo stato precedente.

Non possiamo tenerci, come sta succedendo, il vetro in casa per ben 21 giorni.

Non possiamo tenerci la carta in casa per due settimane.

Non possiamo tenerci pannolini e pannolini in casa per più di due giorni!

I nostri netturbini lavorano il doppio e noi cittadini ci siamo visti diminuire il servizio allo stesso costo!

Ci opporremo fortemente a questa cosa perché i vostri messaggi di disagio sono tantissimi e faremo il possibile per comprendere se e come si può ripristinare il servizio che avevamo! Oggi continueremo a distribuire altro materiale! Buon settembre a tutti!».