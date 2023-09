Approdano venerdì in aula a Palazzo D'Aimmo i rendiconti modificati della Regione

CAMPOBASSO. Il presidente Quintino Pallante ha convocato per venerdì 8 settembre, alle ore 10, la prossima seduta del Consiglio regionale. L’assemblea sarà chiamata ad esaminare un unico argomento all’ordine del giorno: Proposta di legge regionale n. 2, di iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 17 (Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2019) e Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2022, n. 27 (Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2021)".