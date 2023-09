«Suolo pubblico manomesso», autorizzazioni e mancati ripristini

TERMOLI. Va avanti l’azione di opposizione del gruppo civico Termoli2024, che ha perso il riferimento di Nick Di Michele. I due consiglieri comunali di minoranza, Daniela Decaro e Antonio Bovio continuano l’opera di controllo in municipio (e sul territorio).

«Che senso ha munirsi di un regolamento se non viene rispettato?», questo hanno chiesto ieri, con fare retorico, evidentemente, poiché da «Mesi e mesi, questi sono i tempi che vedono le nostre strade, magari appena asfaltate, oltraggiate e manomesse da privati o enti gestori di servizi pubblici che poi non provvedono a ripristinare il suolo pubblico a regola d’arte. Vi porto l’esempio di Rio Vivo o di Colle della Torre dove da svariati mesi ci sono tracciati ancora da rispristinare. Proprio via Pascoli dopo anni e anni è stata asfaltata in occasione del Giro d’Italia. Neanche il tempo di godersi l’asfalto nuovo che oggi si presenta nuovamente compromesso.

Eppure un Regolamento c’è che disciplina gli interventi di manomissione e ripristino del suolo pubblico ed è chiaro e puntuale. Oltre a spiegare tecnicamente come devono essere fatti i ripristini, prevede la possibilità per il Comune, di chiedere indennizzi a compenso del degrado apportato alle pavimentazioni stradali nonché del disagio generale arrecato alla collettività. Vogliamo sapere perché ad oggi tante strade della nostra città si presentano ancora manomesse, vogliamo sapere se chi deve controllare lo fa e se chi deve ripristinare vi provvede e pretendiamo che il regolamento per la disciplina degli interventi di manomissione e ripristino del suolo pubblico venga applicato. Lo vogliamo per la nostra sicurezza e per il decoro urbano, nel rispetto e nell’interesse di tutti i cittadini». Nell’interpellanza urgente con risposta orale nel prossimo Consiglio comunale, il tandem “ex pentastellato” evidenzia a riguardo di manomissione e ripristino del suolo pubblico, che «Dal 2019 diverse strade di Termoli sono state interessate da interventi sul suolo pubblico per l’esecuzione di opere da parte di privati, enti o società che gestiscono pubblici servizi. Il Regolamento per la disciplina degli interventi di manomissione e ripristino del suolo pubblico e per il rilascio delle relative autorizzazioni prevede all’art. 5 che i lavori devono essere iniziati entro 60 giorni dalla data di rilascio delle autorizzazioni ed ultimati entro e non oltre un anno.

Prevede altresì che la realizzazione del primo ripristino provvisorio comprendente la stesa di conglomerato bituminoso se su strade asfaltate dovrà avvenire immediatamente appena chiusi i lavori di scavo mentre il ripristino definitivo dovrà essere eseguito entro i successivi 150 giorni.

Ed ancora. Il predetto regolamento prevede ai sensi dell’art. 12 le modalità di ripristino del manto stradale. Nello specifico a. scavi di dimensioni massime di un metro per un metro; b. allacciamenti trasversali alla sede stradale; c. percorrenze; d. marciapiedi.

Poiché in diverse zone di Termoli sono presenti da svariati mesi scavi non ricoperti a regola d’arte». «Chiediamo di sapere dal luglio 2019 all’agosto 2023 quante richieste di autorizzazione per interventi di manomissione del suolo pubblico sono pervenute al Comune di Termoli, per quali aree e quali soggetti hanno depositato richiesta. Se gli interventi interessanti vaste superfici del territorio, sono stati oggetto di programmi generali ed articolati per lotti di intervento. Se sono stati rispettati i termini di inizio e ultimazione lavori. Se sono state prestate garanzie finanziarie da parte del titolare dell’autorizzazione, in caso di risposta affermativa, per quale importo e se sono state svincolate. Se il Comune di Termoli, a compenso del degrado apportato alle pavimentazioni stradali nonché del disagio generale arrecato alla collettività a seguito delle manomissioni e degli interventi manutentivi ha richiesto ai privati ed enti gestori di pubblici servizi richiedenti l’autorizzazione per interventi di manomissione del suolo pubblico, una somma a titolo di indennizzo. Se sì per quale ammontare.

Se l’Ufficio competente ha provveduto a verificare la conformità dei ripristini a regola d’arte. In caso di risposta affermativa se sono stati riscontrati ripristini non conformi e se sono state inviate diffide ai titolari dell’autorizzazione. Se sì in che data. Se la risposta è negativa per quale motivo non si è provveduto a diffidare i titolari delle autorizzazioni per il ripristino a regola d’arte. Vista l’urgenza si chiede che l’interpellanza venga trattata nel prossimo Consiglio comunale».

