Incrocio da mettere in sicurezza, arriverà una rotatoria

LARINO. L’amministrazione comunale frentana corre ai ripari e cerca di mettere in sicurezza uno degli snodi viari a più alta infortunistica stradale, parliamo dell’incrocio che in viale Giulio Cesare vede congiungersi la SP 80 e la statale 87 Sannitica. In merito, la Giunta Puchetti ha approvato a Palazzo Ducale un atto di indirizzo finalizzato alla realizzazione di una rotatoria.

«La strada urbana denominata viale Giulio Cesare, principale arteria del Rione San Leonardo in cui transita gran parte del traffico in entrata ed in uscita per il centro abitato di Larino, si diparte dall’incrocio con la Strada Statale n. 87 e la Strada Provinciale n. 80; l’intersezione stradale è del tipo a raso, con precedenza per il flusso di traffico che scorre sulla S.S. 87 e, anche a causa della elevata velocità dei veicoli, si verificano frequentemente incidenti, anche gravi, in corrispondenza del crocevia; tale problematica è stata più volte rappresentata sia all’Anas che alla Provincia di Campobasso sollecitando l’adozione di adeguati provvedimenti, per cui, in seguito ad una conferenza di servizi tenutasi presso la sede comunale, il Comune di Larino e l’Anas sono pervenuti alla decisione di realizzare una rotatoria stradale per la quale anche la Provincia di Campobasso, interpellata per le vie brevi, si è espressa favorevolmente; trattandosi di un tratto di strada che corre nel centro urbano e, quindi, di una “traversa interna” ai sensi dell’art. 4 della Legge 7 febbraio 1961 n. 59, l’Anas ha dichiarato la propria disponibilità a farsi carico della esecuzione delle opere con progettazione a carico del Comune di Larino». L’Anas si è espressa lo scorso 10 agosto, chiedendo al Comune di Larino di trasmettere la proposta progettuale dell’intervento. «Ritenuto di dover dare avvio al procedimento finalizzato all’acquisizione della progettazione esecutiva dell’opera in oggetto», la Giunta ha nominato responsabile del Procedimento dell’intervento in oggetto il Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente, ingegner Giovanni Lapenna; a lui è stato chiesto di espletare le procedure e gli adempimenti necessari all’acquisizione della progettazione esecutiva per la “Realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra Viale Giulio Cesare, Strada Statale n. 87 e Strada Provinciale n. 80”.