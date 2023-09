Crescono disagio e istanze di sostegno scolastico: assegnate 6 ore settimanali a 130 alunni

TERMOLI. Cresce la soglia di allarme sul disagio socio-educativo. Lo conferma il numero di domande per l’accesso al servizio di sostegno, inoltrate all’Ambito sociale territoriale di zona, che fa capo a 19 comuni: (Termoli, ente capofila), Acquaviva Collecroce, Campomarino, Castelmauro, Civitacampomarano, Guardialfiera, Guglionesi, Lupara, Mafalda, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Palata, Petacciato, Portocannone, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, Tavenna).

Alla scadenza dell’avviso pubblico, sono state presentate (entro il 30 giugno scorso) 131 domande di accesso al servizio; di cui una sola è risultata inammissibile. Il servizio prevede almeno un accesso scolastico al giorno per almeno un’ora, secondo quelle che sono le prerogative imposte dalle norme regionali.

Il numero delle istanze di accesso al servizio pervenute è significativamente maggiore rispetto al trend degli anni passati con un aumento del 27% rispetto all’anno scolastico 22/23 e del 72% dell’anno scolastico 21/22;

Le risorse disponibili per il servizio e il numero di tutti gli alunni potenziali beneficiari del servizio, consentono di poter assegnare 6 ore settimanali a ciascun alunno, salvo richieste di numero inferiori presentate in sede di candidatura;

Le risorse destinabili al servizio per l’anno scolastico 2023-24 sono state determinate dal fondo destinato più economie, generatesi a valere sui fondi del Piano di Zona, consolidate e verificate al 31/08/2023 dall’Ufficio di Piano. Tali risorse e il loro importo sono attualmente garantiti solo per l’anno scolastico 2023-24 e che non costituiscono una standardizzazione di risorse del servizio.