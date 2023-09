Notte del Lupo con numerosi avvistamenti, ci sono anche istrici e cinghiali

CAMPOMARINO. La Citizen Science (CS) è il coinvolgimento attivo dei cittadini nella raccolta, analisi e interpretazione di dati a fini scientifici. Svolge un ruolo a livello sociale, scientifico, educativo e politico. Dopo il successo della “Notte del lupo”, Ambiente Basso Molise ha deciso di effettuare una nuova manifestazione a scopo didattico per contribuire a rendere maggiormente coscienti e consapevoli il maggior numero di persone sia essi giovani che meno giovani. Una notte speciale quella di tra domenica e lunedì, che oltre ai lupi, ha visto anche istrici e cinghiali nella zona del Bosco Fantine.

Tra le specie oggetto di monitoraggio il lupo è fra quelle che desta più interesse.

Ricordiamo che Ambiente basso Molise annualmente svolge già il censimento del Fratino (Charadrius alexandrinus).

In Italia il lupo ha lentamente ri-colonizzato i comprensori da cui era scomparso nel secolo scorso.

Il wolf howling è una delle tecniche non invasive di censimento del lupo che sfrutta la sua naturale tendenza ad ululare. Consiste nell’emissione di ululati preregistrati inducendo così risposte vocali da parte dei lupi, permettendo di determinarne la presenza o assenza, di stimarne il numero minimo e di accertare l’avvenuta riproduzione attraverso la risposta dei cuccioli.

Il bosco ed il territorio del Cea Fantine da mesi ospita una famiglia di lupi e, con l’autorevole coinvolgimento di esperti, si vuole determinare il numero esatto ed accertare la presenza ed il numero dei cuccioli. La manifestazione è del tutto gratuita e si è svolta domenica 3 settembre con raduno presso il Cea Fantine di Campomarino.

"Dei 6 lupi presenti - spiega il Presidente Luigi Lucchese - 3 sono adulti e tre sono cuccioli nati lo scorso mese di marzo".

I volontari di Ambiente Basso Molise controllano continuamente l'area dove sono presenti quotidianamente e seguono i movimenti degli animali.

L'impegno dell'associazione non riguarda solo il fratino, il piccolo limicolo che nidifica sulle spiagge ma anche diverse specie presenti nelle aree naturali della costa molisana.

"Nel bosco e Cea Fantine, regno della biodiversità, oltre i lupi ci sono famiglie di istrici, tassi, volpi e gli immancabili cinghiali che per fortuna vengono predati dai lupi.

Un luogo incantato sia per gli animali che si possono vedere che per le piante, fiori e frutti che vi crescono. Siamo impegnati nella difesa delle specie che osserviamo e monitoriamo per il censimento che svolgiamo ogni anno", conclude Lucchese

Galleria fotografica