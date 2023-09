La Camera di Commercio annuncia il master in internazionalizzazione d'impresa

CAMPOBASSO. La Camera di Commercio (Cciaa) del Molise ha aderito al progetto 'Short Master in internazionalizzazione d'impresa', proposto e organizzato da Promos Italia.

Mira a sviluppare le competenze manageriali e tecniche necessarie per comprendere e gestire tutte le fasi di un progetto di espansione all'estero.

Il percorso fornisce gli strumenti concettuali e pratici per sviluppare una strategia di internazionalizzazione e capacità per essere competitivi nel contesto internazionale. Lo Short Master è articolato in 13 moduli della durata di 4 ore ciascuno per un totale di 52 ore di lezione online per approfondire, comprendere e gestire i processi di internazionalizzazione di una piccola e media impresa. L'iniziativa, fa sapere la Cciaa Molise, è gratuita e a numero chiuso. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 10 di mercoledì 6 settembre fino alle 23:59 del 20 settembre. Maggiori info sul sito web molise.camcom.gov.it.