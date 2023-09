Litorale Nord: sul cantiere della ciclovia Adriatica

Il cantiere della ciclovia Adriatica

TERMOLI. Proseguono i lavori di realizzazione del percorso ciclabile denominato “Ciclovia Adriatica”, partiti nello scorso mese di giugno.

Il progetto che verrà eseguito impegna una prima parte delle risorse a disposizione per un ammontare complessivo di 5 milioni di euro.

Questi lavori che interesseranno i territori comunali dei paesi rivieraschi del Molise, inizieranno con la realizzazione di una nuova pista ciclabile, nell'ambito della sede stradale della vecchia statale 16 Adriatica nord, oggi via Amerigo Vespucci, sul lato ferrovia e per tutto il tratto compreso tra la torretta Sinarca e lo svincolo con la tangenziale (Strada statale 709) per poi proseguire a Petacciato Marina e Marina di Montenero e concludersi con un breve tratto nel Lido di Campomarino.

Il percorso si raccorderà con la parte di Ciclovia Adriatica di Vasto Marina esistente e quindi con la Ciclovia dei Trabucchi del vicino Abruzzo.

I lavori di questo primo lotto erano stati consegnati lo scorso 29 marzo. Il primo step ha visto la gara d’appalto espletata nell’inverno scorso, a poco meno di 3,4 milioni di euro, parallelamente, è stata firmata anche la convenzione per utilizzare i fondi del Pnrr, altri 22 milioni e mezzo di euro, con la Regione Molise e i Comuni a stringere l’intesa amministrativa. Lavori che dovranno essere ultimati entro il 2026.

IL SECONDO LOTTO

Ricordiamo anche il recente cambio di rotta amministrativo della Regione Molise sulla Ciclovia Adriatica, che con una delibera di Giunta, ha visto l’esecutivo guidato da Roberti revocare il provvedimento del 9 marzo 2022, che individuava proprio Palazzo Vitale come soggetto attuatore, per dare l’incarico al Comune di Termoli. Una pista ciclabile che va da Campomarino a Montenero di Bisaccia, passando per Termoli e Petacciato; motivato da quello che è emerso in sede del bando di gara pubblicato in data 19 giugno 2023; alla scadenza fissata per il 10 luglio 2023 sono pervenute cinque offerte.

Lo scorso 14 luglio si è tenuta, presso il Comune di Termoli, quale comune capofila, una riunione in cui sono emerse delle criticità, che hanno consigliato di modificare l’iter procedurale e la governance per l’attuazione dell’intervento, proponendo di trasferire le funzioni di soggetto attuatore al Comune di Termoli quale capofila dei quattro comuni della riviera molisana interessata dalla ciclovia; in particolare, è stata prospettato, in capo alla Regione Molise, l’impegno a produrre un progetto di fattibilità tecnico ed economico rafforzato e, in capo al Comune di Temoli, quale soggetto attuatore, a realizzare le restanti attività per addivenire all’appalto dei lavori entro il 31.12.2023.