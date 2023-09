Materiale didattico alle famiglie meno abbienti, «Ottima raccolta all'emporio solidale»

TERMOLI. Ottima riuscita per la raccolta di materiale didattico destinato alle famiglie meno fortunate, realizzata venerdì scorso in via Alfano a Termoli, all’emporio solidale “Ti senghè”.

Donati quadernoni a righe e a quadretti, album da disegno, diari, zaini, astucci, materiale vario di cancelleria (pastelli, pennarelli, matite, penne cancellabili e non, righe, squadre, correttori, gomme, temperamatite etc). «Sentiamo di dover esprimere un grazie di cuore a quanti hanno contribuito alla raccolta di materiale di cancelleria promossa dall’emporio solidale Caritas in vista del nuovo anno scolastico.

Abbiamo ricevuto quaderni, pastelli, pennarelli, diari, astucci, zaini e le prime famiglie hanno già iniziato ad acquistare il necessario grazie alla tessera punti emessa dal Centro di Ascolto.

È sempre sorprendente constatare la generosità della risposta ai nostri inviti, segno di una comunità attenta ai bisogni degli ultimi e pronta a mettersi in gioco.

L’emporio, che serve circa 230 famiglie del territorio, vive anche grazie alle tante donazioni che riceviamo. La raccolta continua durante tutto l’anno nei giorni di apertura dell’emporio: il lunedì dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 18.30 ed il venerdì dalle 10 alle 12», le dichiarazioni dei direttori Vito Chimienti e Anna Bernardi.