Creatività e lingua italiana: premio per gli studenti del Boccardi Tiberio

TERMOLI. Il Boccardi Tiberio apre l’anno scolastico 2023/2024 con il primo premio del concorso nazionale “[Io]…[Tu]” organizzato dall’Itis Marconi in collaborazione con l’Università degli Studi del Molise, con lo scopo di incentivare il talento letterario degli studenti, valorizzare l’uso della lingua italiana e promuovere la creatività.

Nella convinzione che la tecnologia sia un nuovo strumento di narrazione, capace di veicolare le parole e superare barriere altrimenti vincolanti, il concorso ha proposto di calare la parola nel flusso incessante dell’innovazione tecnologica, avvalendosi delle sue potenzialità comunicative ed espressive.

Le classi 3^ A Conduzione del mezzo navale, rappresenta dagli studenti Corsi Marica, Nappo Alessio e Di Giovine Michele, e la 3^ B Condizione di apparati e impianti marittimi, rappresentata dagli studenti Guidotti Giovanni e Osmanaj Mattia, con il supporto dei docenti Barbara Mammarella, Mattia Cerino e Francesco Lella, hanno realizzato un clip multimediale dal tema “La relazione”.

Il video illustra l'avventura vertiginosa e spesso non facile dell'aprirsi alle altre persone, del costruire relazioni con loro raccontando l’esperienza del rapporto con l’altro, le difficoltà nascoste dietro la facilità della comunicazione, l’insondabilità affascinante e rischiosa degli universi-altri, le ombre e il fascino dell’uguale-e-diverso.

La Commissione composta dal Presidente Prof. Pier Paolo Bellini, dalla Dott.ssa Arianna Ruggiero e dall’Esperto/professionista Andrea Arcaro ha premiato il lavoro degli studenti del Boccardi-Tiberio per la capacità comunicativa, i valori espressi attraverso le nuove forme di comunicazione e la creatività.

La premiazione si svolgerà il 14 settembre 2023 dalle ore 11 presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi del Molise.

“Ancora una volta – spiega la Dirigente del Boccardi Tiberio, Concetta Cimmino, la scuola diventa luogo di dialogo e scoperta di sé stesso. Declinare le nuove tecnologie alla conoscenza umanistica è un percorso avventuroso che coinvolge i nostri studenti spingendoli a mettersi in gioco. Questo riconoscimento è un premio per l’impegno e per chi decide di non arrendersi mai”.