«Nessun abuso d'ufficio da parte della Giunta Toma», su Nico Romagnuolo il fatto non sussiste

CAMPOBASSO. L'accusa nei confronti dell'ex presidente della Regione Molise Donato Toma era evidentemente infondata. 'Il fatto non sussiste': lo ha stabilito oggi il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Campobasso, che ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere relativamente alla vicenda della nomina di Nico Romagnolo a commissario straordinario del Consorzio per lo sviluppo industriale di Campobasso-Bojano. Il pubblico ministero aveva contestato al presidente Toma e alla Giunta regionale un avviso di garanzia per abuso d'ufficio, ma Toma aveva subito dichiarato di aver agito conformemente ai pareri di legittimità.

Oggi l'esito dell'udienza conferma la correttezza dell'operato dell'ex presidente il quale ha accolto la sentenza con soddisfazione e serenità, la stessa con la quale ha seguito la vicenda da principio, perché convinto della correttezza del proprio operato.

Alla vigilia del turno elettorale in Lazio e Lombardia, un avviso di conclusione indagini preliminari della Procura di Campobasso era stato notificato alla vecchia Giunta Toma, quella che assieme al Governatore comprendeva gli assessori Vincenzo Cotugno, Nicola Cavaliere, Quintino Pallante, Vincenzo Niro e Filomena Calenda, oltre all'ex assessore regionale Michele Marone e all'ex consigliere regionale Nico Romagnuolo.

I provvedimenti di Giunta furono datati 18 settembre 2020 e 31 marzo 2021, coi decreti del Governatore successivamente emanati il 29 settembre 2020 e 12 aprile 2021. In questo lasso di tempo si giunse al rimpasto, con l'ingresso di Filomena Calenda e l'uscita di Michele Marone.

La Procura contestava il mancato periodo di due anni che doveva trascorrere dalla fine del ruolo di consigliere regionale, per poter maturare nuovi incarichi, ma per il Gip "il fatto non sussiste".