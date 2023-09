In cammino verso Santiano De Compostela, missione compiuta

TERMOLI. Da Termoli a Santiago De Compostela. Come ogni anno, anche quest’anno, Ruggero Ruggiero, guida ambientale escursionistica olistica, che si occupa di pratiche di meditazione Mindfullness a Termoli ed in tutto il Molise, ha accompagnato un nutrito gruppo di peregrinos al cammino dei cammini. Lo stesso ha avuto inizio il 30 agosto da Sarria, in Galizia, e si è concluso con l’arrivo nella Cattedrale di San Giacomo a Santiago di Compostela due giorni fa, il 4 settembre.

I muscoli tesi e il cuore forte di chi sa che quel percorso è vita e coraggio. Il contatto, il dialogo, lo scambio profondamente umano con gli altri pellegrini ha creato l'opportunità di stare nella natura, nell'equilibrio straordinario dell'universo. Un itinerario dunque arricchito dalla esperienza di analisi e consapevolezza di sé e di benefica e costruttiva accettazione dei bisogni degli altri. Un cammino spirituale e mentale in cui la pace della propria anima ha "connesso" perfettamente gli individui con il gruppo, con il contesto, con la distanza; avvertita non più come ostacolo ma formidabile possibilità di cognizione di sé. Cercare il centro in sé stessi muovendosi, come a collegare punti nello spazio di cui siamo parte e ci sentiamo fortemente parte solo se acquisiamo consapevolezza di noi. Un cammino dai passi profondi, per cinque giorni, cinque tappe che hanno aggiunto certezze e sicurezze ad ogni metro conquistato. La finalità era proprio dimostrare come sia l'anima a muovere le gambe. Il senso dei passi è nella forza motrice dell'anima.

Ruggero ha esortato con una lettera i pellegrini in cui spiega quanto sia importante trovare sé stessi prima di qualunque altra meta: "Si narra di un uomo che decise di avventurarsi negli inospitali territori dell’Africa, accompagnato soltanto dai suoi portatori... D’un tratto, dopo solo qualche ora scarsa di marcia, i portatori si fermarono, lasciando interdetto l’avventuriero. Egli chiese: Perché vi siete fermati? Siete già stanchi dopo poche ore di cammino? Allora uno dei portatori lo guardò e rispose: No signore, non siamo stanchi. Ma abbiamo avanzato talmente velocemente da lasciare indietro le nostre anime. Adesso dobbiamo aspettare finché non ci raggiungono" Ecco cosa deve cercare un pellegrino: la propria essenza rispettando i propri tempi, i silenzi, le proprie pause.

