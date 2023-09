Verso la 280esima Fiera d'ottobre, la Regione Molise stanzia 30mila euro

LARINO. Si avvicina la Fiera d’Ottobre, che quest’anno raggiungerà al 280esima edizione e la Giunta regionale del Molise, nella delibera dello scorso 4 settembre, ha destinato risorse importanti alla rassegna campionaria di Larino, con 30mila derivanti dal Fondo unico nazionale del Turismo, per sostenere un evento che conserva da secoli questa antichissima tradizione e gli operatori che partecipano.

«Le rotte della transumanza hanno tracciato nei secoli solchi territoriali, culturali, sociali, e ovviamente anche economici e commerciali di Larino, centro nevralgico di un territorio posto esattamente a metà strada di quelle rotte, che con la sua festa rappresenta un appuntamento dunque secolare, forse millenario. È per via di tale storicità e di considerazioni legate a maggiori opportunità economiche che il Re dell’allora Regno delle Due Sicilie, Carlo III di Borbone, spostò la fiera di maggio al mese di ottobre. Nell’anno 2023, la Fiera d’Ottobre giunge alla sua 280° edizione, fermata solo un anno dalle restrizioni pandemiche. Un traguardo importante per quella che è la più antica fiera del Molise. Il semplice commercio di beni al dettaglio è in affanno, e non fa eccezione quello legato agli ambiti specifici della fiera di Larino, l’agricoltura, l’allevamento e l’agroalimentare e delle tradizioni ad essi risalenti. Il progetto si suddivide in tre macroaree − allestimento, comunicazione, intrattenimento. L’edizione 280° della Fiera ha come obiettivo la promozione e la valorizzazione, economica e turistica, del territorio, puntando sull’agroalimentare, valorizzando le produzioni tipiche locali e individuando tematiche innovative legate all’argomento da sviluppare all’interno di una fiera che sia pensata sempre anche come una filiera. Nell’organizzazione di questa importante “fiera” il risultato atteso è complesso ed ha natura sia quantitativa che qualitativa, con un’offerta più accattivante ma anche moderna, diversificata e aperta a un pubblico più vasto.

I principali obiettivi sono quelli di promuovere l’identità culturale del territorio interessato, rafforzarne l’attrattività e incrementare la presenza di visitatori.

I frequentatori di fiere di settore o i viaggiatori abituali che vi transitano casualmente, i fruitori di eventi culturali che rappresentano il target interessato al le tematiche proposte. Il progetto è pienamente coerente con i requisiti del Funt in quanto attraverso la realizzazione dell’esposizione, degli eventi, manifestazioni e convegni favorisce la promozione e valorizzazione economica e turistica del territorio interessato anche per gli amanti delle tradizioni quale testimonianza del tessuto culturale fondante la comunità, senza dimenticare il valore paesaggistico delle aree interessate».