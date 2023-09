Il commissario Bonamico e la stampa, «Sulla sanità il silenzio non è sempre oro»

TERMOLI. Se uno ne parla male, non lo rende attrattivo. È questo l'assioma secondo cui il commissario ad acta della sanità molisana, Marco Bonamico, ha delineato tra le cause dei mali regionali anche l'eccessiva informazione che amplifica i guai del comparto.

Per il presidente del Comitato San Timoteo, Nicola Felice, «Il silenzio non sempre è oro!»

«Dalle ultime dichiarazioni rilasciate dal Commissario Bonamico agli organi di informazione si apprende che la nostra regione essendo piccola, e poco produttiva, genera un basso valore del Pil, che si ripercuote negativamente anche sul fondo sanitario regionale che viene aggiunto a quello assegnato dallo Stato. Motivo che può giustificare la richiesta di un maggiore ausilio da parte del Governo nazionale per garantire un servizio sanitario regionale tale da garantire il diritto alla salute come stabilito nell’art, 32 della nostra Costituzione.

Inoltre, pare che essendo scarsamente popolata pochi sono gli argomenti di discussione e quindi gli organi di diffusione sembrano, quasi, costretti a dare spazio ripetutamente a notizie, per lo più negative, sul servizio sanitario regionale, divulgando le criticità presenti dovute principalmente alla carenza di personale (medici, infermieri, tecnici, ...) negli ospedali, nel sevizio di emergenza-urgenza, 118 e elisoccorso, nella medicina territoriale ed altro ancora.

Motivo questo, sempre a parere del Commissario, e non solo, da giustificare la non attrattività da parte di professionisti sanitari per venire ad operare nel nostro servizio sanitario. Ecco il perché i ripetuti concorsi sono andati deserti; al più hanno visto la partecipazione di un numero di professionisti molto inferiore a quello richiesto nei bandi.

È indubbio che ciò non pone bene, ma è altrettanto motivo di apprensione negli stessi operatori sanitari, un servizio che si presenta fortemente claudicante al punto di garantire prestazioni intermittenti, anche nei reparti salvavita, con ricoveri solo per urgenze e blocco degli interventi in elezione. Questo è quanto avvenuto più volte al San Timoteo, unico ospedale presente nel basso Molise per una popolazione che supera in estate 200 mila cittadini per la presenza dei turisti e vacanzieri.

Nello stesso tempo, forse, si devono ritenere ancor più negative le notizie, che sempre più si susseguono, dell’abbandono con dimissioni volontarie di medici specialisti dalla nostra Azienda sanitaria, per proseguire l’attività professionale presso altre strutture sanitarie pubbliche e/o private. Tra questi risultano persino medici specialisti, in servizio per diversi anni nei nostri ospedali, responsabili di reparto. Da aggiungere altri medici specialisti che assunti a tempo indeterminato, dopo un breve periodo (pochi mesi o un anno circa) di attività hanno abbandonato a favore di altri lidi.

Molti di questi casi si sono registrati al San Timoteo. Eppure Termoli è Città, a misura d’uomo, motrice economica del Molise con: importante Consorzio industriale, una significativa rete commerciale, meta turistica per la presenza del mare, con gli aspetti positivi nella vita privata anche per i residenti. A questo si aggiunge l’invidiabile posizione geografica che consente il facile raggiungimento delle altre aree del paese tramite: ferrovia, autostrada, porto, e aeroporto (Pescara, Foggia) a circa 100 chilometri.

Ciò ci consente di escludere che tra le motivazioni che inducono i medici specialisti ed altri operatori sanitari ad abbandonare l’ospedale San Timoteo, con dimissioni volontarie dall’Asrem, ci sia Termoli Città.

Mentre riteniamo che ben altre sono le motivazioni che portano all’abbandono e che devono essere ricercate e risolte, in primis la carenza di personale, nell’ambito dell’organizzazione delle diverse strutture sanitarie e reparti non solo ospedalieri. Per troppo tempo la carenza di personale negli ospedali è sopperita con prestazioni aggiuntive e turni massacranti del personale ancora in servizio, con conseguente stato di stress non più tollerabile e una vita privata compromessa. A questo stadio chi può sceglie di abbandonare e trasferirsi dove sia la vita professionale che privata è più accettabile.

Pertanto si ritiene che la soluzione a questi problemi non sia tanto avere il “silenzio” su questi argomenti ma porre e porsi le domande giuste per giungere a soluzioni efficaci. Compito che spetta non solo alla dirigenza preposta ma all’intera classe dirigente politica ed amministrativa, con il supporto dei sindacati, associazioni di categorie, comitati e associazioni civici.

Questo Comitato continuerà come in passato, con solo spirito collaborativo, a prestare attenzione alla tutela della salute di tutti i molisani, per porre, senza allarmismo, all’attenzione dei decisori le problematiche esistenti o che potrebbero esistere in futuro.

Siamo certi che le recenti dichiarazioni hanno l’unico scopo quello di richiamare tutti alla responsabilità e collaborazione tale da fare uscire, il prima possibile, il nostro servizio sanitario dal “pantano” in cui versa da oltre 14 anni di commissariamento e 16 anni in piano di rientro dal debito sanitario. Anche perché in una democrazia matura non è minimamente pensabile che 'l’asino oltre a non mangiare non può neanche ragliare'».